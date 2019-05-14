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14 Mayıs 2019 dolar TL kurunda son durum (Güncel döviz fiyatları, dolar ne kadar oldu)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 6,1000 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı

14 Mayıs 2019 dolar TL kurunda son durum (Güncel döviz fiyatları, dolar ne kadar oldu)

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1000 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0980 liradan alınan dolar, 6,1000 liradan satılıyor. 

6,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8610 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #tl
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