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14 Şubat 2019 Perşembe dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,2800 liradan, avro 5,9700 liradan güne başladı

14 Şubat 2019 Perşembe dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2800 liradan, avro 5,9700 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar, 5,2800 liradan satılıyor. 

5,9680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9360 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro #avro
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