15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar şüphesiz hem gündelik hem iş hayatının vazgeçilmezleri. Ancak döviz ve enflasyon dalgalanmalarıyla, vatandaşlar yeni telefon almakta zorlanıyor. Peki 15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar neler?

Mert Sagit Mert Sagit
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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 1

Uygun fiyatlı akıllı telefon vatandaşın her zaman gündeminde. İşte 15 bin TL'ye alabileceğiniz fiyat performans ürünü telefonlar.

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 2

Samsung Galaxy A35 5GSM-A356E

Fiyat: 14.200,00 TL

6.6 İnç
128 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 3

Redmi Note 12 Pro+ 5G Android

Fiyat: 13.819,06 TL3

6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 4

Samsung Galaxy A34 5G


Fiyat: 14.775,00 TL

6.6 İnç
128 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 5

Redmi Note 12 Pro 5G


Fiyat: 11.440,00 TL

6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 6

Redmi Note 13 Pro

Fiyat: 13.891,01 TL14 
6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 7

Samsung Galaxy A25 5G8 GB / 256 GBKarşılaştır

Fiyat: 12.958,08 TL9  fiyat
6.5 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 8

Huawei Nova 11

14.925,57 TL4 site, 16 fiyat
6.7 İnç
256 GB
8 GB
4500 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 9

Poco X4 Pro 5G


13.995,47 TL3 site, 7 fiyat
6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 10

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Fiyat: 13.999,00 TL1 
6.55 İnç
128 GB
8 GB
4250 mAh

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15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar - Resim: 11

Vivo V23 5G


Android 12 (S)
Fiyat: 12.999,00 TL5 
6.44 İnç
256 GB
12 GB
4200 mAh

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