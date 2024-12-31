15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar
Akıllı telefonlar şüphesiz hem gündelik hem iş hayatının vazgeçilmezleri. Ancak döviz ve enflasyon dalgalanmalarıyla, vatandaşlar yeni telefon almakta zorlanıyor. Peki 15 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar neler?
Yayınlanma:
Uygun fiyatlı akıllı telefon vatandaşın her zaman gündeminde. İşte 15 bin TL'ye alabileceğiniz fiyat performans ürünü telefonlar.
Samsung Galaxy A35 5GSM-A356E
Fiyat: 14.200,00 TL
6.6 İnç
128 GB
8 GB
5000 mAh
Redmi Note 12 Pro+ 5G Android
Fiyat: 13.819,06 TL3
6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh
Samsung Galaxy A34 5G
Fiyat: 14.775,00 TL
6.6 İnç
128 GB
8 GB
5000 mAh
Redmi Note 12 Pro 5G
Fiyat: 11.440,00 TL
6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh
Redmi Note 13 Pro
Fiyat: 13.891,01 TL14
6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh
Samsung Galaxy A25 5G8 GB / 256 GBKarşılaştır
Fiyat: 12.958,08 TL9 fiyat
6.5 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh
Huawei Nova 11
14.925,57 TL4 site, 16 fiyat
6.7 İnç
256 GB
8 GB
4500 mAh
Poco X4 Pro 5G
13.995,47 TL3 site, 7 fiyat
6.67 İnç
256 GB
8 GB
5000 mAh
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Fiyat: 13.999,00 TL1
6.55 İnç
128 GB
8 GB
4250 mAh
Vivo V23 5G
Android 12 (S)
Fiyat: 12.999,00 TL5
6.44 İnç
256 GB
12 GB
4200 mAh