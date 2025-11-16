15 Kasım 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. 15 Kasım 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons ve diğer altın türlerinde alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte güncel altın piyasası…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Altın piyasasında fiyatlar 15 Kasım 2025 itibarıyla gerilemeye devam ediyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere, güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın:
Alış: 5.550,65 TL
Satış: 5.551,47 TL

Çeyrek altın:
Alış: 9.380,00 TL
Satış: 9.466,00 TL

Yarım altın:
Alış: 18.759,00 TL
Satış: 18.920,00 TL

Cumhuriyet altını:
Alış: 37.404,00 TL
Satış: 37.719,00 TL

Ons altın:
Alış: 4.086,73 Dolar
Satış: 4.087,33 Dolar

Ata altın:
Alış: 38.034,08 TL
Satış: 38.988,92 TL

Gremse altın:
Alış: 92.203,82 TL
Satış: 94.300,11 TL

22 ayar bilezik:
Alış: 5.252,34 TL
Satış: 5.282,67 TL

Reşat altını:
Alış: 37.436,47 TL
Satış: 37.751,95 TL

Tam altın:
Alış: 36.881,53 TL
Satış: 37.604,69 TL

Altın piyasasında anlık gelişmeleri ve güncel fiyat değişimlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

