Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 6,0820 liradan, avro 6,8250 liradan güne başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,55 artışla 6,0643 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün en düşük 5,9879'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,47 altında, 6,0310'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından işsizlik verisi sonrası saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,55 yükselişle 6,0643 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 6,8082'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 7,8373'ten alıcı buluyor.



Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1203, sterlin/dolar paritesi dünkü kapanışın hemen üzerinde 1,2915 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,54 seviyesinde bulunuyor.

Çin ile ABD arasındaki gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak yükseltilmesi sonrası her iki taraftan yapılan yapıcı açıklamalar, küresel piyasaların satış ağırlıklı seyrini değiştirdi. ABD'nin İran'a 120 bin asker göndereceği haberinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından açık bir dille yalanlanması ve Çin'de beklentilerin altında kalan makro ekonomik verilerin ardından piyasalarda teşvik beklentilerindeki artış pay piyasalarında yükselişe sebep oldu.

Analistler, ticaret görüşmelerindeki seyirle birlikte ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğin, gelişmekte olan ülke para birimlerine olası etkilerinin yakından takip edileceğini, yurt içinde siyasi gelişmelerin öne çıktığını belirtti.



Yurt içinde nisan ayı bütçe dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde 1.çeyrek büyüme, ABD'de perakende satışlar ve sanayi endeksi verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini dile getirdi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,23'ün önemli direnç, 5,9650'nin destek konumunu koruduğunu söyledi.