1.5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte en yüksek faiz veren bankalar listesi
Bankaların mevduat faiz oranlarında rekabet kızışırken, elindeki nakdi değerlendirmek isteyenler için kazanç tablosu netleşti. İşte en yüksek faiz veren bankalar ve net kazanç listesi...
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve piyasa koşulları, mevduat faizlerinde ibreyi yukarı çevirmeye devam ediyor.
Enflasyon karşısında parasının değerini korumak isteyen yatırımcılar için "güvenli liman" olarak görülen vadeli mevduat hesapları, sundukları getiri oranlarıyla dikkat çekiyor.
İşte 1.500.000 TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 46.244,02 TL
Vade sonu tutar: 1.546.244,02 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 42.475,07 TL
Vade sonu tutar: 1.542.475,07 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 42.986,24 TL
Vade sonu tutar: 1.542.986,24 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 44.601,81 TL
Vade sonu tutar: 1.544.601,81 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 47.361,73 TL
Vade sonu tutar: 1.547.361,73 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 46.802,78 TL
Vade sonu tutar: 1.546.802,78 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 45.024,66 TL
Vade sonu tutar: 1.545.024,66 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %40,29
Aylık getiri: 43.711,89 TL
Vade sonu tutar: 1.543.711,89 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL
getirfinans
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 46.652,05 TL
Vade sonu tutar: 1.546.652,05 TL
Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 41.227,40 TL
Vade sonu tutar: 1.541.227,40 TL