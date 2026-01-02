1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları, tasarruf sahiplerini risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarına yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle yüklü miktarda nakit birikimi olan vatandaşlar için bankalar, sundukları "hoş geldin" faizleri ve dijital bankacılık kampanyalarıyla adeta yarışa girdi.