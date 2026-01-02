1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...
1 milyon 500 bin lirası olanlar için 32 günlük vadede bankaların sunduğu getiriler netleşti. Aynı para, bankaya göre on binlerce lira farkla geri dönebiliyor. Peki, paranızı hangi bankaya yatırırsanız en yüksek getiriyi alırsınız?
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları, tasarruf sahiplerini risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarına yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle yüklü miktarda nakit birikimi olan vatandaşlar için bankalar, sundukları "hoş geldin" faizleri ve dijital bankacılık kampanyalarıyla adeta yarışa girdi.
Bankaların sunduğu faiz oranları %38 ile %45 arasında değişiklik gösterirken, günlük ve standart vadeli hesap türleri arasındaki makas da yatırımcının dikkat etmesi gereken detaylar arasında yer alıyor.
İşte 1.500.000 TL için bankaların sunduğu 32 günlük net kazanç tablosu:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 46.244,02 TL
Vade sonu tutar: 1.546.244,02 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 42.475,07 TL
Vade sonu tutar: 1.542.475,07 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 42.986,24 TL
Vade sonu tutar: 1.542.986,24 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 44.601,81 TL
Vade sonu tutar: 1.544.601,81 TL
ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL
getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 41.836,20 TL
Vade sonu tutar: 1.541.836,20 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 47.361,73 TL
Vade sonu tutar: 1.547.361,73 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 44.482,19 TL
Vade sonu tutar: 1.544.482,19 TL
Hayat Finans
Faiz oranı: %40,56
Aylık getiri: 44.004,82 TL
Vade sonu tutar: 1.544.004,82 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 42.854,79 TL
Vade sonu tutar: 1.542.854,79 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 45.567,12 TL
Vade sonu tutar: 1.545.567,12 TL
Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 41.227,40 TL
Vade sonu tutar: 1.541.227,40 TL