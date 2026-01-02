1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste...

1 milyon 500 bin lirası olanlar için 32 günlük vadede bankaların sunduğu getiriler netleşti. Aynı para, bankaya göre on binlerce lira farkla geri dönebiliyor. Peki, paranızı hangi bankaya yatırırsanız en yüksek getiriyi alırsınız?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları, tasarruf sahiplerini risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarına yönlendirmeye devam ediyor. Özellikle yüklü miktarda nakit birikimi olan vatandaşlar için bankalar, sundukları "hoş geldin" faizleri ve dijital bankacılık kampanyalarıyla adeta yarışa girdi.

1 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 2

Bankaların sunduğu faiz oranları %38 ile %45 arasında değişiklik gösterirken, günlük ve standart vadeli hesap türleri arasındaki makas da yatırımcının dikkat etmesi gereken detaylar arasında yer alıyor. 

2 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 3

İşte 1.500.000 TL için bankaların sunduğu 32 günlük net kazanç tablosu:

3 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 4

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 46.244,02 TL
Vade sonu tutar: 1.546.244,02 TL

4 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 43.397,26 TL
Vade sonu tutar: 1.543.397,26 TL

5 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 42.475,07 TL
Vade sonu tutar: 1.542.475,07 TL

6 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 7

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 42.986,24 TL
Vade sonu tutar: 1.542.986,24 TL

7 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 8

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

8 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 9

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

9 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 10

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

10 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 44.601,81 TL
Vade sonu tutar: 1.544.601,81 TL

11 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 12

ING
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 48.480,23 TL
Vade sonu tutar: 1.548.480,23 TL

12 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 13

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 41.836,20 TL
Vade sonu tutar: 1.541.836,20 TL

13 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 14

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 47.361,73 TL
Vade sonu tutar: 1.547.361,73 TL

14 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 15

DenizBank
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 44.482,19 TL
Vade sonu tutar: 1.544.482,19 TL

15 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 16

Hayat Finans
Faiz oranı: %40,56
Aylık getiri: 44.004,82 TL
Vade sonu tutar: 1.544.004,82 TL

16 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 17

Enpara.com
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 42.854,79 TL
Vade sonu tutar: 1.542.854,79 TL

17 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 18

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL

18 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 42.312,33 TL
Vade sonu tutar: 1.542.312,33 TL

19 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 20

VakıfBank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 45.567,12 TL
Vade sonu tutar: 1.545.567,12 TL

20 21
1.5 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! İşte banka banka o liste... - Resim: 21

Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 41.227,40 TL
Vade sonu tutar: 1.541.227,40 TL

21 21
mevduat faiz