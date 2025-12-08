1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu

Bankaların 32 günlük mevduat faizleri yeniden zirveye çıktı. 1.500.000 TL’sini vadeli mevduata koymak isteyenler, hangi bankanın ne kadar kazandırdığını merak ediyor. İşte milyonluk mevduatın 32 günlük net getirileri ve bankaların güncel faiz oranları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 1

Bankaların sunduğu faiz oranları hızla değişirken, 32 gün vadede 1.5 milyon TL’nin aylık kazancı birçok yatırımcının gündeminde.

1 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 2

İşte banka banka 1.500.000 TL'nin ayık getirisi:

2 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 3

TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 44.802,28 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.802,28 TL

3 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 4

ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 45.647,61 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.647,61 TL

4 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 5

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 42.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.854,79 TL

5 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 6

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 44.829,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.829,12 TL

6 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 7

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 43.632,20 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.632,20 TL

7 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 8

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 45.647,61 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.647,61 TL

8 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 9

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 46.319,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.319,11 TL

9 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 10

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 42.986,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.986,24 TL

10 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 45.631,54 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.631,54 TL

11 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 12

QNB 
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 43.207,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.207,40 TL

12 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 13

getirfinans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 42.824,20 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.824,20 TL

13 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 14

DenizBank
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 45.838,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.838,36 TL

14 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 15

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %41,29
Aylık Getiri: 44.796,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.796,82 TL

15 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 16

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL

16 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 17

Enpara
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL

17 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 18

Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL

18 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL

19 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 20

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 41.227,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.227,40 TL

20 21
1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu - Resim: 21

VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 24.953,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.524.953,42 TL

21 21
mevduat faiz