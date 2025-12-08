1.5 milyon TL’ye 32 günde ne kadar faiz geliyor? En yüksek getiriyi veren banka belli oldu
Bankaların 32 günlük mevduat faizleri yeniden zirveye çıktı. 1.500.000 TL’sini vadeli mevduata koymak isteyenler, hangi bankanın ne kadar kazandırdığını merak ediyor. İşte milyonluk mevduatın 32 günlük net getirileri ve bankaların güncel faiz oranları…
Bankaların sunduğu faiz oranları hızla değişirken, 32 gün vadede 1.5 milyon TL’nin aylık kazancı birçok yatırımcının gündeminde.
İşte banka banka 1.500.000 TL'nin ayık getirisi:
TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 44.802,28 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.802,28 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 45.647,61 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.647,61 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 42.854,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.854,79 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 44.829,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.829,12 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 43.632,20 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.632,20 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 45.647,61 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.647,61 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 46.319,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.546.319,11 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 42.986,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.986,24 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 45.631,54 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.631,54 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 43.207,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.543.207,40 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 42.824,20 TL
Vade Sonu Tutar: 1.542.824,20 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 45.838,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.545.838,36 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %41,29
Aylık Getiri: 44.796,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.796,82 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Enpara
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 44.482,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.544.482,19 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 41.227,40 TL
Vade Sonu Tutar: 1.541.227,40 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 24.953,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.524.953,42 TL