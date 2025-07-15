15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları 15 Temmuz 2025 sabahında yükseliş eğiliminde. Ons, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok türde sınırlı artışlar gözleniyor
Altın/Ons TL fiyatı:
Alış: 135.010,00 TL – Satış: 135.102,00 TL
22 ayar bilezik gramı:
Alış: 3.927,00 TL – Satış: 4.139,96 TL
14 ayar bilezik gramı:
Alış: 2.357,84 TL – Satış: 3.322,34 TL
Gremse altın:
Alış: 69.902,00 TL – Satış: 70.609,00 TL
Ata altın:
Alış: 28.467,13 TL – Satış: 29.185,41 TL
Ziynet altını:
Alış: 27.816,21 TL – Satış: 28.341,05 TL
Tam altın:
Alış: 28.064,00 TL – Satış: 28.287,00 TL
Cumhuriyet altını:
Alış: 27.829,75 TL – Satış: 28.354,43 TL
Yarım altın:
Alış: 13.864,64 TL – Satış: 14.213,99 TL
Çeyrek altın:
Alış: 6.957,44 TL – Satış: 7.110,35 TL
Gram altın:
Alış: 4.348,40 TL – Satış: 4.348,84 TL
Altın alım-satımı yapacak yatırımcılar için günün en dikkat çeken ürünleri yine çeyrek ve gram altın olurken; ons altındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde fiyatların yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.
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