15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları 15 Temmuz 2025 sabahında yükseliş eğiliminde. Ons, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere birçok türde sınırlı artışlar gözleniyor

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın/Ons TL fiyatı:

Alış: 135.010,00 TL – Satış: 135.102,00 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 2

22 ayar bilezik gramı:

Alış: 3.927,00 TL – Satış: 4.139,96 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 3

14 ayar bilezik gramı:
Alış: 2.357,84 TL – Satış: 3.322,34 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 4

Gremse altın:

Alış: 69.902,00 TL – Satış: 70.609,00 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 5

Ata altın:

Alış: 28.467,13 TL – Satış: 29.185,41 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 6

Ziynet altını:

Alış: 27.816,21 TL – Satış: 28.341,05 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın:

Alış: 28.064,00 TL – Satış: 28.287,00 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını:

Alış: 27.829,75 TL – Satış: 28.354,43 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 9

Yarım altın:

Alış: 13.864,64 TL – Satış: 14.213,99 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 10

Çeyrek altın:

Alış: 6.957,44 TL – Satış: 7.110,35 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 11

Gram altın:

Alış: 4.348,40 TL – Satış: 4.348,84 TL

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 12

Altın alım-satımı yapacak yatırımcılar için günün en dikkat çeken ürünleri yine çeyrek ve gram altın olurken; ons altındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde fiyatların yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.

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15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - Resim: 13

Canlı veri ve gelişmelerle haber güncellenmektedir.

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