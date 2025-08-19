150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi: Kimler yararlanabilecek?

Kredi, 2 yıl geri ödemesiz, toplamda 48 ay vadeli olarak kullanılabiliyor.

Peki, kimler bu destekten faydalanabiliyor? İşte şartlar…

Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin her ikisinin de aşağıdaki koşulları karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

Başvuru tarihinde 18–29 yaş aralığında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış)

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

Son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi

Son aya ait gelir toplamının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Resmî nikâh gününe başvuru tarihi itibarıyla en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık programına katılmayı taahhüt etmek

Evlilik sonrası sunulacak eğitimlere 2 yıl içinde katılmak

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak

Affa uğramış olsa bile; devlet güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa veya uyuşturucu suçlarına ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak.