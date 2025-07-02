150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları 2 Temmuz 2025 itibarıyla güncellendi. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12 ay vadede yapılan hesaplamalarda, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya büyük farklılık gösteriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 1

Tüketicilerin en çok başvurduğu finansman yollarından biri olan ihtiyaç kredileri, 2 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından güncellendi. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeli ödeme planı hazırlayan bankalar, farklı faiz oranları ve toplam geri ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor.

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 2

Yapılan güncellemeyle birlikte, bankalar müşterilerine aylık taksitlerini önceden görebilecekleri sabit planlar sunarken, faiz oranlarında ise ciddi değişiklikler dikkat çekiyor.

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 3

İşte Haber Global'e göre, 150 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları:

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 4,63
Toplam Ödeme 215.785 TL
Aylık Taksit 17.910 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,39
Toplam Ödeme 197.213 TL
Aylık Taksit 16.363 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 6

ON PLUS

Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 201.630 TL
Aylık Taksit 16.731 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,84
Toplam Ödeme 203.857 TL
Aylık Taksit 16.916 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 8

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 3,89
Toplam Ödeme 204.602 TL
Aylık Taksit 16.978 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 9

ENPARA

Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 212.784 TL
Aylık Taksit 17.732 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 10

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,5
Toplam Ödeme 213.799 TL
Aylık Taksit 17.745 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 5,64
Toplam Ödeme 231.513 TL
Aylık Taksit 19.221 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 3,84
Toplam Ödeme 203.857 TL
Aylık Taksit 16.916 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 3,95
Toplam Ödeme 204.635 TL
Aylık Taksit 17.053 TL

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 14

TEB

Faiz Oranı %3,65 
Aylık Taksit 16.681,29 TL
Toplam Ödeme 201.037,98 TL 

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 15

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,69 
Aylık Taksit 16.730,60 TL
Toplam Ödeme 201.517,20 TL 

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 16

FİBABANKA

Faiz Oranı %4,95 
Aylık Taksit 18.320,68 TL
Toplam Ödeme 220.710,66 TL 

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150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi - Resim: 17

HALKBANK

Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 18.709,55 TL
Toplam Ödeme 225.377,10 TL 

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