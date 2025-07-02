150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi

Tüketicilerin en çok başvurduğu finansman yollarından biri olan ihtiyaç kredileri, 2 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından güncellendi. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeli ödeme planı hazırlayan bankalar, farklı faiz oranları ve toplam geri ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor.