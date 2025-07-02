150 bin TL ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 12 ay vadede geri ödeme farkı uçurum gibi
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları 2 Temmuz 2025 itibarıyla güncellendi. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12 ay vadede yapılan hesaplamalarda, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya büyük farklılık gösteriyor.
Tüketicilerin en çok başvurduğu finansman yollarından biri olan ihtiyaç kredileri, 2 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından güncellendi. 150 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için 12 ay vadeli ödeme planı hazırlayan bankalar, farklı faiz oranları ve toplam geri ödeme seçenekleri ile öne çıkıyor.
Yapılan güncellemeyle birlikte, bankalar müşterilerine aylık taksitlerini önceden görebilecekleri sabit planlar sunarken, faiz oranlarında ise ciddi değişiklikler dikkat çekiyor.
İşte Haber Global'e göre, 150 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları:
AKBANK
Faiz Oranı % 4,63
Toplam Ödeme 215.785 TL
Aylık Taksit 17.910 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,39
Toplam Ödeme 197.213 TL
Aylık Taksit 16.363 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 201.630 TL
Aylık Taksit 16.731 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,84
Toplam Ödeme 203.857 TL
Aylık Taksit 16.916 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 3,89
Toplam Ödeme 204.602 TL
Aylık Taksit 16.978 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 212.784 TL
Aylık Taksit 17.732 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,5
Toplam Ödeme 213.799 TL
Aylık Taksit 17.745 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 5,64
Toplam Ödeme 231.513 TL
Aylık Taksit 19.221 TL
ING
Faiz Oranı % 3,84
Toplam Ödeme 203.857 TL
Aylık Taksit 16.916 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 3,95
Toplam Ödeme 204.635 TL
Aylık Taksit 17.053 TL
TEB
Faiz Oranı %3,65
Aylık Taksit 16.681,29 TL
Toplam Ödeme 201.037,98 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %3,69
Aylık Taksit 16.730,60 TL
Toplam Ödeme 201.517,20 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %4,95
Aylık Taksit 18.320,68 TL
Toplam Ödeme 220.710,66 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %5,25
Aylık Taksit 18.709,55 TL
Toplam Ödeme 225.377,10 TL