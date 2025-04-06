150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellenirken, 6 Nisan 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 150 bin TL kredi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi netleşti. İşte banka banka en düşük faiz oranları ve ödeme planları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde aldığı faiz indirimi kararlarının ardından, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüş yaşanmaya başladı. Bu gelişme, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi araştırmalarını hızlandırdı.

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 2

Kredi çekmeyi düşünen bireyler için en önemli kriterlerin başında faiz oranları, geri ödeme tutarı ve aylık taksit miktarı geliyor.

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 3

6 Nisan 2025 itibarıyla yapılan güncellemelerle birlikte, 24 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin banka banka ödeyecekleri taksitler ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu. Faiz oranlarına göre ödeme planı şu şekilde şekilleniyor:

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 259.908 TL
Aylık Taksit 10.794 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 4,13
Toplam Ödeme 271.201 TL
Aylık Taksit 11.264 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 263.206 TL
Aylık Taksit 10.931 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 250.134 TL
Aylık Taksit 10.386 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 8

ING

Faiz Oranı % 4,09
Toplam Ödeme 269.861 TL
Aylık Taksit 11.208 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 240.542 TL
Aylık Taksit 9.987 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 10

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 283.401 TL
Aylık Taksit 11.772 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 11

ON PLUS

Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 256.630 TL
Aylık Taksit 10.657 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,4
Toplam Ödeme 280.328 TL
Aylık Taksit 11.644 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 4,24
Toplam Ödeme 274.040 TL
Aylık Taksit 11.418 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 14

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 257.732 TL
Aylık Taksit 10.739 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 15

N KOLAY

Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 266.524 TL
Aylık Taksit 11.069 TL

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150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu - Resim: 16

VAKIF KATILIM

Kâr Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 253.372 TL
Aylık Taksit 10.521 TL

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