150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellenirken, 6 Nisan 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 150 bin TL kredi çekenlerin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi netleşti. İşte banka banka en düşük faiz oranları ve ödeme planları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde aldığı faiz indirimi kararlarının ardından, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüş yaşanmaya başladı. Bu gelişme, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi araştırmalarını hızlandırdı.
Kredi çekmeyi düşünen bireyler için en önemli kriterlerin başında faiz oranları, geri ödeme tutarı ve aylık taksit miktarı geliyor.
6 Nisan 2025 itibarıyla yapılan güncellemelerle birlikte, 24 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin banka banka ödeyecekleri taksitler ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu. Faiz oranlarına göre ödeme planı şu şekilde şekilleniyor:
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,79
Toplam Ödeme 259.908 TL
Aylık Taksit 10.794 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,13
Toplam Ödeme 271.201 TL
Aylık Taksit 11.264 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 263.206 TL
Aylık Taksit 10.931 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 250.134 TL
Aylık Taksit 10.386 TL
ING
Faiz Oranı % 4,09
Toplam Ödeme 269.861 TL
Aylık Taksit 11.208 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 3,19
Toplam Ödeme 240.542 TL
Aylık Taksit 9.987 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 283.401 TL
Aylık Taksit 11.772 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 256.630 TL
Aylık Taksit 10.657 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,4
Toplam Ödeme 280.328 TL
Aylık Taksit 11.644 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,24
Toplam Ödeme 274.040 TL
Aylık Taksit 11.418 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 257.732 TL
Aylık Taksit 10.739 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 266.524 TL
Aylık Taksit 11.069 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 253.372 TL
Aylık Taksit 10.521 TL