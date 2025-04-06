150 bin TL kredi çekecekler dikkat! 24 ay vadede geri ödeme tutarları belli oldu

6 Nisan 2025 itibarıyla yapılan güncellemelerle birlikte, 24 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi çekenlerin banka banka ödeyecekleri taksitler ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu. Faiz oranlarına göre ödeme planı şu şekilde şekilleniyor: