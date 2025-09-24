150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler
Taşıt kredisi faizleri cep yakıyor. 150 bin TL’lik kredi için 24 ay vadede aylık ödemeler hesaplandı. İşte banka banka faiz oranları...
Türkiye’de taşıt kredisi faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 150.000 TL tutarında, 24 ay vadeli taşıt kredilerinde aylık ve toplam ödeme hesaplamaları belli oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksitler büyük farklılık gösteriyor.
İşte 150 bin TL taşıt kredisi için banka banka ödeme planı...
Akbank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 9.986,65 TL
Toplam Ödeme: 240.542 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Ödeme: 9.659,56 TL
Toplam Ödeme: 232.691 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Ödeme: 9.711,52 TL
Toplam Ödeme: 233.938 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 9.933,95 TL
Toplam Ödeme: 239.164 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 9.933,95 TL
Toplam Ödeme: 239.164 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,60
Aylık Ödeme: 10.534,76 TL
Toplam Ödeme: 253.584 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Ödeme: 10.119,01 TL
Toplam Ödeme: 243.606 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 10.930,99 TL
Toplam Ödeme: 263.093 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 9.986,65 TL
Toplam Ödeme: 240.429 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 10.399,75 TL
Toplam Ödeme: 250.344 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Ödeme: 12.102,47 TL
Toplam Ödeme: 291.209 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Ödeme: 12.203,72 TL
Toplam Ödeme: 293.639 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Ödeme: 12.247,22 TL
Toplam Ödeme: 294.683 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Ödeme: 12.348,99 TL
Toplam Ödeme: 297.125 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Ödeme: 14.009,85 TL
Toplam Ödeme: 336.986 TL