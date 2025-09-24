150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? İşte banka banka taksitler

Türkiye’de taşıt kredisi faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 150.000 TL tutarında, 24 ay vadeli taşıt kredilerinde aylık ve toplam ödeme hesaplamaları belli oldu. Bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksitler büyük farklılık gösteriyor.

İşte 150 bin TL taşıt kredisi için banka banka ödeme planı...

Akbank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 9.986,65 TL
Toplam Ödeme: 240.542 TL

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Ödeme: 9.659,56 TL
Toplam Ödeme: 232.691 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Ödeme: 9.711,52 TL
Toplam Ödeme: 233.938 TL

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 9.933,95 TL
Toplam Ödeme: 239.164 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Ödeme: 9.933,95 TL
Toplam Ödeme: 239.164 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,60
Aylık Ödeme: 10.534,76 TL
Toplam Ödeme: 253.584 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Ödeme: 10.119,01 TL
Toplam Ödeme: 243.606 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Ödeme: 10.930,99 TL
Toplam Ödeme: 263.093 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Ödeme: 9.986,65 TL
Toplam Ödeme: 240.429 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Ödeme: 10.399,75 TL
Toplam Ödeme: 250.344 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Ödeme: 12.102,47 TL
Toplam Ödeme: 291.209 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Ödeme: 12.203,72 TL
Toplam Ödeme: 293.639 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Ödeme: 12.247,22 TL
Toplam Ödeme: 294.683 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Ödeme: 12.348,99 TL
Toplam Ödeme: 297.125 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Ödeme: 14.009,85 TL
Toplam Ödeme: 336.986 TL

