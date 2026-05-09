150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

150 bin TL birikimini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankaların 32 günlük vadeli mevduat getirileri netleşti. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası sonrası mevduat faizleri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, “150 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Bazı dijital ve hoş geldin kampanyalı hesaplarda getiriler daha da yükselirken, yatırımcılar risksiz kazanç için vadeli mevduata yöneliyor.

İşte banka banka 150 bin TL'nin aylık getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 4.556,71 TL
Vade Sonu Tutar: 154.556,71 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 4.475,34 TL
Vade Sonu Tutar: 154.475,34 TL

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.198,68 TL
Vade Sonu Tutar: 154.198,68 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.463,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.463,96 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.463,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.463,96 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 3.801,63 TL
Vade Sonu Tutar: 153.801,63 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.395,70 TL
Vade Sonu Tutar: 154.395,70 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 4.395,70 TL
Vade Sonu Tutar: 154.395,70 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 4.156,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.156,62 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.133,29 TL
Vade Sonu Tutar: 154.133,29 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.463,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.463,96 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.133,29 TL
Vade Sonu Tutar: 154.133,29 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.546,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.546,62 TL

Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 4.164,40 TL
Vade Sonu Tutar: 154.164,40 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 4.792,09 TL
Vade Sonu Tutar: 154.792,09 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 4.312,88 TL
Vade Sonu Tutar: 154.312,88 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 3.788,94 TL
Vade Sonu Tutar: 153.788,94 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,8
Aylık Getiri: 4.643,51 TL
Vade Sonu Tutar: 154.643,51 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 4.556,71 TL
Vade Sonu Tutar: 154.556,71 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 4.651,49 TL
Vade Sonu Tutar: 154.651,49 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 4.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.231,23 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 4.231,23 TL
Vade Sonu Tutar: 154.231,23 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %36
Aylık Getiri: 3.296,18 TL
Vade Sonu Tutar: 153.296,18 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %32
Aylık Getiri: 3.471,78 TL
Vade Sonu Tutar: 153.471,78 TL

