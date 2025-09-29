150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler
150.000 TL’yi 32 günlüğüne vadeli mevduat hesabına yatıran yatırımcı, bankadan bankaya değişen faiz oranlarıyla binlerce lira kazanç sağlayabiliyor. İşte hangi bankanın ne kadar faiz verdiği, aylık net getiriler ve vade sonu tutarlar…
Bankaların mevduat faiz yarışında rekabet kızışıyor. 150.000 TL’yi 32 gün vadeli olarak değerlendiren yatırımcı, bankadan bankaya değişen oranlarla ciddi kazanç elde edebiliyor.
İşte bankaların güncel faiz oranları:
Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 4.848,02 TL
Vade Sonu Tutar: 154.848,02 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 4.590,04 TL
Vade Sonu Tutar: 154.590,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 4.628,77 TL
Vade Sonu Tutar: 154.628,77 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 4.413,5 TL
Vade Sonu Tutar: 154.413,5 TL
TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 4.665,64 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,64 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.959,95 TL
Vade Sonu Tutar: 154.959,95 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,21 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 4.610,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.610,96 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %41,62
Aylık Getiri: 4.515,48 TL
Vade Sonu Tutar: 154.515,48 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 4.502,47 TL
Vade Sonu Tutar: 154.502,47 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 5.207,67 TL
Vade Sonu Tutar: 155.207,67 TL
