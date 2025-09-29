150.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? İşte banka banka getiriler

150.000 TL’yi 32 günlüğüne vadeli mevduat hesabına yatıran yatırımcı, bankadan bankaya değişen faiz oranlarıyla binlerce lira kazanç sağlayabiliyor. İşte hangi bankanın ne kadar faiz verdiği, aylık net getiriler ve vade sonu tutarlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankaların mevduat faiz yarışında rekabet kızışıyor. 150.000 TL’yi 32 gün vadeli olarak değerlendiren yatırımcı, bankadan bankaya değişen oranlarla ciddi kazanç elde edebiliyor.

İşte bankaların güncel faiz oranları:

Akbank

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 4.848,02 TL
Vade Sonu Tutar: 154.848,02 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 4.590,04 TL
Vade Sonu Tutar: 154.590,04 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 4.628,77 TL
Vade Sonu Tutar: 154.628,77 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 4.413,5 TL
Vade Sonu Tutar: 154.413,5 TL

TEB – Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 4.665,64 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,64 TL

getirfinans

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 3.967,96 TL
Vade Sonu Tutar: 153.967,96 TL

Odea

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.298,62 TL
Vade Sonu Tutar: 154.298,62 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 4.959,95 TL
Vade Sonu Tutar: 154.959,95 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 4.665,21 TL
Vade Sonu Tutar: 154.665,21 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 4.610,96 TL
Vade Sonu Tutar: 154.610,96 TL

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %41,62
Aylık Getiri: 4.515,48 TL
Vade Sonu Tutar: 154.515,48 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 4.502,47 TL
Vade Sonu Tutar: 154.502,47 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 5.207,67 TL
Vade Sonu Tutar: 155.207,67 TL

