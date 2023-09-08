150'bin TL'si olanlar için rekor getiri! Parasını bankaya yatıran yaşadı

150'bin TL'si olanlar için rekor getiri sağlıyor! Bankalardan gelen açıklama ile mevduat faizlerinin yükseldiğine ve parasını bankaya yatıran vatandaşlara verilecek paranın fırladığına yer verildi. Bu nedenle parasını bankaya yatıran yaşadı. Peki bankaların mevduat faiz oranları kaç oldu? 32 günlük en yüksek kazanç sağlayan banka hangisi oldu? İşte bankaların mevduat faizleri ve hesaplaması...

BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ

BANKA MEVDUAT FAİZİ Akbank Faiz % 40 Odea Bank Faiz % 40 Alternatif Bank Faiz % 39 N Kolay Faiz % 36 Denizbank Faiz % 34 ING Bank Faiz % 32 Fibabanka Faiz % 34 Burgan Bank Faiz % 32 Garanti BBVA Faiz % 30

EYLÜL AYI 150 BİN TL FAİZ GETİRİSİ

Bankaların güncel eylül ayı faiz oranlarına göre, 150.000 TL tutarının 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiriler aşağıdaki gibi sıralanıyor:

- Yüzde 30 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 3.747,95 TL - Yüzde 32 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 3.997,81 TL