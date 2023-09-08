150'bin TL'si olanlar için rekor getiri! Parasını bankaya yatıran yaşadı
Parasını bankaya yatıranlar yaşadı. Mevduat faizleri güncellendi. Bankaların yaptığı son açıklamaya göre parasını yatıranlara verilecek para yükseldi. 150'bin TL'si olanlar rekor getiri sağlıyor. 150'bin TL'nin 32 günlük mevduat faizleri hesaplaması ise ayrıntıda...
150'bin TL'si olanlar için rekor getiri sağlıyor! Bankalardan gelen açıklama ile mevduat faizlerinin yükseldiğine ve parasını bankaya yatıran vatandaşlara verilecek paranın fırladığına yer verildi. Bu nedenle parasını bankaya yatıran yaşadı. Peki bankaların mevduat faiz oranları kaç oldu? 32 günlük en yüksek kazanç sağlayan banka hangisi oldu? İşte bankaların mevduat faizleri ve hesaplaması...
BANKALARIN MEVDUAT FAİZLERİ
|BANKA
|MEVDUAT FAİZİ
|Akbank
|Faiz % 40
|Odea Bank
|Faiz % 40
|Alternatif Bank
|Faiz % 39
|N Kolay
|Faiz % 36
|Denizbank
|Faiz % 34
|ING Bank
|Faiz % 32
|Fibabanka
|Faiz % 34
|Burgan Bank
|Faiz % 32
|Garanti BBVA
|Faiz % 30
EYLÜL AYI 150 BİN TL FAİZ GETİRİSİ
Bankaların güncel eylül ayı faiz oranlarına göre, 150.000 TL tutarının 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiriler aşağıdaki gibi sıralanıyor:
- Yüzde 30 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 3.747,95 TL
- Yüzde 32 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 3.997,81 TL
- Yüzde 34 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 4.247,67 TL
- Yüzde 36 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 4.497,53 TL
- Yüzde 39 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 4.872,33 TL
- Yüzde 40 Mevduat Faizi Uygulandığında 32 Gün Sonunda Elde Edilecek Net Getiri: 4.997,26 TL
Kaynak: Finans 7. Derleme: Aydınlık.