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17 Ekim 2017 Salı dolar ne kadar

Dolar 3,6540 liradan, avro 4,3020 liradan güne başladı

17 Ekim 2017 Salı dolar ne kadar

Dolar 3,6540 liradan, avro 4,3020 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6540, avro 4,3020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,6520 liradan alınan dolar 3,6540 liradan satılıyor. 4,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3020 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6370 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2960 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #avro
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