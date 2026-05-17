17 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Depoları dolduracaklar dikkat! İşte il il benzin ve motorin fiyatları
Tırmanan jeopolitik gerilimler ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, küresel enerji piyasalarıyla birlikte yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere, petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle 14 Mayıs Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 7 kuruşluk bir zam yansıtılmıştı. Haftanın son gününde ise sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre yeni bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Pazar günü depolarını dolduracak olan sürücüler ve nakliye sektörü temsilcileri, büyükşehirlerdeki güncel tabelaları yakından takip ediyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (motorin) ve LPG litre satış fiyatları:
📍 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve lojistik maliyetlere bağlı olarak Avrupa ve Anadolu Yakası'nda küçük farklılıklar gösteriyor.
Avrupa Yakası: Benzin litre fiyatı 65.02 TL, motorin litre fiyatı 67.48 TL, LPG (otogaz) fiyatı ise 33.89 TL seviyesinde.
Anadolu Yakası: Benzin litre fiyatı 64.86 TL, motorin litre fiyatı 67.32 TL, LPG fiyatı ise 33.29 TL'den işlem görüyor.
📍 ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da rafine çıkış hatlarına olan mesafeden dolayı fiyatlar İstanbul'a göre biraz daha yukarıda seyrediyor.
Benzin: 65.99 TL
Motorin: 68.59 TL
LPG: 33.87 TL
📍 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin merkezinde de fiyatlar 66 TL sınırını aşmış durumda.
Benzin: 66.27 TL
Motorin: 68.86 TL
LPG: 33.69 TL