17 Mayıs emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 4.000 TL ikramiye ve maaş ödeme tarihleri

2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere ödemeler tahsis numarası ve maaş ödeme gününe göre yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN YATTI MI, KİMLERE YATTI?

Emekli bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A (SSK) kapsamında maaş ödeme günü ayın 17’si olan emekliler ikramiyelerini aldı.

4A (SSK) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar ikramiyelerini mevcut ödeme günlerinde alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olanlar 21 Mayıs’ta ödeme alacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden ödeme günü 25 ve 26 olanlar ikramiyelerini 21 Mayıs’ta alacak.

Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 22 Mayıs’ta yapılacak.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) ÖDEMELERİ

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde hesaplara yatırılacak.

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik, yaşlılık, malullük, dul ve yetim aylığı gibi işlemler kapsamında kişilere verilen özel sicil numarası olarak kullanılıyor.

Emekli maaşı ve ikramiye ödeme günleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Her emeklinin tahsis numarası kendine özel oluyor ve SGK sistemindeki emeklilik dosyasını temsil ediyor.

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026 Kurban Bayramı kapsamında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 8 bin lira olarak uygulanıyor.