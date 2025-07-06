18 bin şirket zarardan kâra geçti! Maliye'nin hamlesi rekor sonuç verdi

Ekonomim'e göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), Nisan ayında başlattığı Beyanname Gözetim Programı ile beyan dönemi öncesinde 40 bin mükellefi riskli buldu. 2,9 trilyon lira ticaret hacmine sahip bu şirketler, ön değerlendirme sürecine alındı. Kurul, beyanname vermeden önce mükelleflerle temasa geçerek risk durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bu kapsamda 18 bin mükellef, gönüllü uyum sürecine girerek kurumlar vergisi matrahlarını toplamda 32 milyar lira artırdı. Böylece, program sayesinde yüksek cezai yaptırımlar uygulanmadan önce şirketlerin kendi rızalarıyla gelir beyanlarını revize etmeleri sağlandı.

ZARARDAN KÂRA GEÇEN 1046 ŞİRKETTEN 2,36 MİLYAR LİRALIK BEYAN

Program kapsamında, 2023 ve 2024 geçici beyan dönemlerinde zarar bildiren 1046 mükellef de bu kez kar beyan etti. Bu şirketlerin toplam kurumlar vergisi matrah artışı 2,36 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

VDK’nın uyarısını beklemeden kendi inisiyatifiyle düzeltme beyannamesi veren 837 mükellef, 502 milyon liralık matrah artışı yaptı. Aynı zamanda 234 milyon liralık zarar beyanı da beyannamelerden çıkarıldı.

Bu gelişmeyle birlikte, yalnızca VDK ile iletişime geçenler değil, sistem dışından da gönüllü olarak uyum gösteren şirketlerin artışı dikkat çekti.

YÜZDE 70 BAŞARI ORANI, DENETİME GİDENLER DE VAR

Çalışma kapsamında yer alan mükelleflerin yarısı matrahlarını düzeltirken, bazı şirketler verdikleri izahlarla risk kapsamı dışına çıkarıldı. Böylece programın genel başarı oranı yüzde 70 olarak değerlendirildi.

Ancak gönüllü uyum göstermeyen mükellefler için VDK tarafından denetim süreci başlatıldı. Bu şirketler, beyan ettikleri gelirler ve mali tabloları üzerinden daha detaylı incelemelere tabi tutulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gönüllü uyumun önemine dikkat çekti. Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Yeni analiz teknikleri ve saha denetimlerimizle, riskli mükelleflerimizi çok rahat tespit ediyoruz. Bu kapsamda vergi denetimleri ve yüksek cezai yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizi de gönüllü uyum sürecine bekliyoruz. Riskli olduğunu düşündüğümüz ve gönüllü uyum süreciyle risk durumunu kaldırabileceğimiz firmalarımız için yürüttüğümüz bu çalışmayla, mükelleflerimize denetim öncesi önemli bir şans tanımış olduk. Mükelleflerin üzerinde denetim yükü ve bürokrasi oluşturmayacak, hızlı, pratik, çözüm odaklı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."