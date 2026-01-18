18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu?

Altın piyasalarında haftanın son gününde hareketlilik sürüyor. İç ve dış piyasayı etkileyen ons altın verileri sonrası gram ve çeyrek altın fiyatları yeni seviyelere ulaştı. İşte 18 Ocak 2026 güncel altın satış listesi...

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 1

18 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 6.375,38 TL’den satılıyor.

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 2

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 18 Ocak itibarıyla 10.679,00 TL.

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 3

Yarım altın satış fiyatı: 21.359,00 TL

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Tam altın satış fiyatı: 42.484,89 TL

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.554,00 TL

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Gremse altın satış fiyatı: 106.538,02 TL

18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? - Resim: 7

Ons altın satış fiyatı: 4.582,71 dolar

