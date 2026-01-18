18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu?
Altın piyasalarında haftanın son gününde hareketlilik sürüyor. İç ve dış piyasayı etkileyen ons altın verileri sonrası gram ve çeyrek altın fiyatları yeni seviyelere ulaştı. İşte 18 Ocak 2026 güncel altın satış listesi...
Yayınlanma: Güncellenme:
18 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın bugün 6.375,38 TL’den satılıyor.
Çeyrek altın bugün kaç TL?
Çeyrek altın satış fiyatı 18 Ocak itibarıyla 10.679,00 TL.
Yarım altın satış fiyatı: 21.359,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 42.484,89 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.554,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 106.538,02 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.582,71 dolar