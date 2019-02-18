Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,2850 liradan, avro 5,9820 liradan haftaya başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, avro 5,9820 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 5,2830 liradan alınan dolar, 5,2850 liradan satılıyor.



5,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9820 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2720 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9380 lira olmuştu.





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