18 Şubat 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı altın fiyatlarındaki değişimde. 18 Şubat 2026 gününün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyatları...
İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yön bulan altın ve döviz kurları, yatırımcıların yakın takibinde.
Vatandaşlar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatleri itibarıyla piyasalardaki güncel tablo belli oldu.
Altın alım satımı yapacaklar ve piyasayı izleyenler için 18 Şubat 2026 tarihli güncel satış fiyatları şu şekilde:
Gram altın satış fiyatı: 6.919,25 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.050,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.062,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 47.191,76 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.904,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 118.341,30 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.924,55 dolar