18 yaş altındaki sigortalılar erken emekli olabilecek mi? İşte tüm detaylar
Hükümetin çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeleri vatandaşlarda merak uyandırdı. Eksik primlerin tamamlanması ve çocukların sigortalılığı konuları gündeme gelirken, “18 yaşından önce sigortalı olanlar erken emekli olabilir mi?” sorusu öne çıktı.
“Sigortalılık başlangıcı”, kişinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk kez çalışmaya başladığı tarihi ifade ediyor. Ancak iş mevzuatına göre 18 yaşından önce sigortalı olanların süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlıyor. Yani emeklilik yaşı bu tarihten hesaplanıyor.
Buna karşın, 18 yaşından önce ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayısına ekleniyor.
18 YAŞ ALTI ÇALIŞMA KOŞULLARI
15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak. Ancak 14 yaşını tamamlamış, ilköğretimini bitirmiş çocuklar bedensel ve zihinsel gelişimlerini engellemeyecek şekilde “hafif işlerde” çalışabiliyor. Bunun için aile ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması şart.
ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR MI?
Sabah’a göre, 2008 öncesi dönemde küçük yaşta sigortalı gösterilenler erken emekliliğe hak kazanabiliyordu.
Ancak günümüzde 18 yaş altında sigorta yapılması, prim gününe katkı sağlasa da emeklilik yaşını öne çekmiyor. İstisnai olarak, meslek veya sanat okulu bitirenler, mahkeme kararıyla yetişkin kabul edilenler ve öğrenimleriyle ilgili işte çalışanlar için 18 yaş şartı aranmıyor.
18 yaş öncesinde yapılan sigorta girişleri, ölüm ve malullük aylığı bağlanırken dikkate alınıyor.
Bu nedenle erken sigortalılık prim yönünden avantaj sunsa da, emeklilik yaşı açısından değişiklik yaratmıyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, kendi namına bağımsız çalışanlar ile kamu görevlisi statüsünde sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar sigortalı sayılmıyor. Dolayısıyla bu kapsamdaki çalışmalar sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmiyor.
18 yaşından küçüklerin günlük çalışma süreleri de sınırlı.
Buna göre çocuklar günde en fazla 7 saat, haftada 35 saat çalışabiliyor. Okul öncesi eğitime devam edenler için bu süre günde 2 saat, haftada 10 saat ile sınırlı.
15 yaşını doldurmuş çocuklar ise haftada en fazla 40 saat çalışabiliyor.
ERKEN YAŞLANANLAR İÇİN EMEKLİLİK
55 yaşını doldurmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından “erken yaşlanmış” olduğu tespit edilen kişiler, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanabiliyor.