Seferihisar’da yapılan zeytinyağı müzayedesinde Teos antik kentindeki 1800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı buldu. Müzayededen elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek.

Yusuf Yavuz







Seferihisar'da toprak ve ağaçlar yeniden umut oldu



İzmir’in Seferihisar ilçesinde tarım bayramı yaşanıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 15 Kasım’da başlayan ‘Tarım Günleri’, Türk tarımında sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde üreticiler ve tüketiciler için umut dolu buluşmalara sahne oluyor. Seferihisar Belediyesi öncülüğünde on yıla yakın zamandır sürdürülen tarımsal kalkınma modeli, yerel tohumlara destek verirken üretimde de kooperatifleşmeye dayanıyor. 15 Kasım’da başlayan, 18 Kasım günü sona erecek olan Tarım Günleri, ilçe merkezi ve köylerinde sürdürülen tarıma dayalı kırsal kalkınma modelinin örneklerinin sunulduğu bir şenlik havasında geçiyor.



Seferihisar mandalinasının raf ömrü artık daha uzun olacak



Seferihisar’ın marka ürünü olan satsuma mandalinada ürünlerin raf ömrünü uzatmayı amaçlayan soğuk hava deposunun açılışı önceki gün gerçekleşti. Seferihisar Belediyesi’nin desteğiyle ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ programına başvuran Doğanbey Kooperatifi’nin yüzde 50 hibe desteği ile hayata geçirilen soğuk hava deposu 1 milyon 20 bin liraya mal oldu. Dört bölümden oluşan soğuk hava deposunda mandalina üreticilerinin yanı sıra meyve-sebze üreticileri ile balıkçılar da yararlanabilecek.



Belediye başkanı Tunç Soyer: ‘Dört günlük bayramımız’



Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımla ilgili 9,5 yıldır yaptıklarının örneklerini kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirerek, tarım günlerini bayram olarak nitelendirdi. “Dört günlük bayramımızı Soğuk Hava Deposu’nun açılışıyla başlatıyoruz” diyen Soyer, Bu tesisin çok önemli bir anlamı var, bu da ürünün ömrünü uzatmak. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz çünkü 20 yıldır mandalinanın fiyatı değişmiyor. 50 kuruşla 1 lira arasında bir fiyatı var. 20 yıldır Türkiye’de nelerin değiştiğini gözünüzün önüne getirirseniz, mandalinanın fiyatının neden değişmediğini daha da çarpıcı biçimde görmüş olacaksınız. Çok üzücü bu tabloya karşı yapılacak temel işlerden biri, ürünün raf ömrünü uzatmak. Yani mandalina sezonu bittiğinde de ürünün pazarlama gücünün olmasını sağlamak. Ürünü sanayi ürününe dönüştürmek yani katma değerini büyütmek lazım. Rekabet gücünü arttırmak için bunlara kafa yoruyoruz. İnşallah bu tesis bundan sonra üreticimizin daha çok para kazanmasını mümkün hale getirir.”



Çağan Irmak salonunda lavanta fotoğrafları sergisi



Tarım Şenliği’nin ilk günü Lavanta Fotoğrafları Sergisi açılışıyla devam etti. Seferihisar Belediyesi’nin, Turgut Köyü’nde alternatif ürün olarak sunduğu lavanta bahçesinde, fotoğraf sanatçıları Petek Çakaloz, Aysun Ormanlı, Muhsin Ağaya, Niyazi Tunçel ve Engin Yavuz tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Çağan Irmak Salonu’nda açıldı. Sergi dört gün boyunca ziyarete açık olacak.



Mandalinalı sarmayla birinci oldu



Serginin ardından ise Seferihisar’ın coğrafi işarete sahip mandalinasıyla ilgili düzenlenen yarışmalar gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle “En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı”, Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri jüriliğinde ise “En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı” yarışmaları yapıldı. En İyi Mandalinalı Yemek birinciliğini “Mandalinalı Sarma” yemeğiyle Ayşegül Ulu, En İyi Mandalinalı birinciliğini Mandalinalı Nilüfer Tatlısı isimli tatlısıyla Ezgi Akbulut kazandı. En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı yarışmasının birincisi ise “Hayata Bağlan” ismini verdiği tasarımıyla Nurgül Saltık oldu. Kazananlar ödüllerini 18 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 19. Mandalina Şenliği’nde alacak.



Atalık ve Özer ‘Başka bir tarım mümkün’ dedi



Şenliğin ilk günü gerçekleştirilen bir başka önemli etkinlik ise “Başka Bir Tarım Mümkün” konulu panel oldu. Çağan Irmak Salonu’nda gerçekleşen panelin konuşmacıları Toros Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ahmet Atalık’tan oluşurken yöneticiliğini de Slow Food (Yavaş Yemek) Türkiye Kurucu Başkanı, Gazeteci-Yazar Nedim Atilla üstlendi.



Çok sayıda ziyaretçiyi Seferihisar’a çeken şenlik kapsamında önceki gün yapılan zeytinyağı müzayedesinde ise bölgedeki anıt zeytin ağaçlarından elde edilen zeytin yağının açık artırmayla satışı yapıldı.





1800 yaşındaki Umay Nine'nin yarım litre yağı 30 bin liraya satıldı



Seferihisar Belediyesi yaptığı araştırmayla ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde olan 200 anıt zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası’nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, Teos antik kentinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen müzayedeyle satışa sunuldu. Yaşları ve asit oranlarına göre 6’lı ve 12’li paketler halinde açık arttırmaya sunulan zeytinyağları 21 ayrı grup ve 152 şişede satışa çıkarıldı. En son Teos antik kentinde yaşamını sürdüren ve ‘Umay Nine’ adı verilen 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi. Yarım litre zeytinyağını, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.



Müzayedeye Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan da katıldı



Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Kuzey Kıbrıs’tan gelen Cittaslowlar Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın da katıldığı müzayedede Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir konuşma yaptı.



Belediye Başkanı Soyer: ‘Amacımız zeytin ağacına vurgu yapmak’



Üreticiyi ve doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret eden ve kendi ölçeklerindeki kentlerde uygulanabilecek bir model ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Soyer, Teos antik kentinin binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yaptığını belirterek “Ölümsüz deniyor zeytin ağacına. Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl. Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak” diye konuştu.



Müzayedenin geliri bur olarak öğrencilere dağıtılacak



Müzayedenin ardından toplam 47.750 TL toplandığını açıklayan Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu paranın ilçede yaşayan çocuklara burs olarak dağıtılacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.



Yok olmaktan kurtarılan buğdaydan ata ekmeği yapılacak



Seferihisar Tarım Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin bugünkü durağı ise Şair Can Yücel’in adını taşıyan tohum merkezi olacak. 2010 yılında Seferihisar’da başlayan ve Türkiye’ye yayılan Tohum Takas Şenlikleri’nin devamı olarak tohum ekimi, tohum gönderimi ve lavanta dikimi gibi etkinliklerin ardından Seferihisar Doğa Okulu ziyaretinde Kadim Üretim Havzaları sunumları gerçekleştirilecek. Ulamış Köyü’nde ise yok olmak üzereyken bulunan ve çoğaltılan Topan Karakılçık Buğdayı’ndan yapılan ‘Ata Ekmeği’ atölyesinde ekmeğin yapımı katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Çocuk Belediyesi, yeni seçilecek Çocuk Belediye Başkanı’nın devir teslim töreni yapılacak.



Etkinliğin son günü mandalina şenliği var



Etkinliğin son gününde ise Türk Patent Enstitüsü tarafından “Seferihisar Mandalinası” olarak coğrafi işaret verilerek tescillenen satsumanın hasat dönemi yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. 18 Kasım Pazar günü 19. kez düzenlenecek olan Mandalina Şenliği kapsamında birbirinden renkli etkinlikler yapılacak ve her yıl olduğu gibi, en iyi mandalina üreticisi ve bir yıl boyunca Seferihisar’ın yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek. Şenlikte Tepecik Senfoni Orkestrası da bir konser verecek.





ulusal.com.tr Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği Tarım Şenliği kapsamında düzenlenen zeytinyağı müzayedesinde, Teos antik kentinde bulunan ve Umay Nine adı verilen bin 800 yaşındaki anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinyağının yarım litresi 30 bin liraya alıcı buldu. Zeytin ağacına ölümsüz denildiğine işaret eden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl. Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak” diye konuştu.İzmir’in Seferihisar ilçesinde tarım bayramı yaşanıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 15 Kasım’da başlayan ‘Tarım Günleri’, Türk tarımında sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde üreticiler ve tüketiciler için umut dolu buluşmalara sahne oluyor. Seferihisar Belediyesi öncülüğünde on yıla yakın zamandır sürdürülen tarımsal kalkınma modeli, yerel tohumlara destek verirken üretimde de kooperatifleşmeye dayanıyor. 15 Kasım’da başlayan, 18 Kasım günü sona erecek olan Tarım Günleri, ilçe merkezi ve köylerinde sürdürülen tarıma dayalı kırsal kalkınma modelinin örneklerinin sunulduğu bir şenlik havasında geçiyor.Seferihisar’ın marka ürünü olan satsuma mandalinada ürünlerin raf ömrünü uzatmayı amaçlayan soğuk hava deposunun açılışı önceki gün gerçekleşti. Seferihisar Belediyesi’nin desteğiyle ‘Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ programına başvuran Doğanbey Kooperatifi’nin yüzde 50 hibe desteği ile hayata geçirilen soğuk hava deposu 1 milyon 20 bin liraya mal oldu. Dört bölümden oluşan soğuk hava deposunda mandalina üreticilerinin yanı sıra meyve-sebze üreticileri ile balıkçılar da yararlanabilecek.Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımla ilgili 9,5 yıldır yaptıklarının örneklerini kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirerek, tarım günlerini bayram olarak nitelendirdi. “Dört günlük bayramımızı Soğuk Hava Deposu’nun açılışıyla başlatıyoruz” diyen Soyer, Bu tesisin çok önemli bir anlamı var, bu da ürünün ömrünü uzatmak. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz çünkü 20 yıldır mandalinanın fiyatı değişmiyor. 50 kuruşla 1 lira arasında bir fiyatı var. 20 yıldır Türkiye’de nelerin değiştiğini gözünüzün önüne getirirseniz, mandalinanın fiyatının neden değişmediğini daha da çarpıcı biçimde görmüş olacaksınız. Çok üzücü bu tabloya karşı yapılacak temel işlerden biri, ürünün raf ömrünü uzatmak. Yani mandalina sezonu bittiğinde de ürünün pazarlama gücünün olmasını sağlamak. Ürünü sanayi ürününe dönüştürmek yani katma değerini büyütmek lazım. Rekabet gücünü arttırmak için bunlara kafa yoruyoruz. İnşallah bu tesis bundan sonra üreticimizin daha çok para kazanmasını mümkün hale getirir.”Tarım Şenliği’nin ilk günü Lavanta Fotoğrafları Sergisi açılışıyla devam etti. Seferihisar Belediyesi’nin, Turgut Köyü’nde alternatif ürün olarak sunduğu lavanta bahçesinde, fotoğraf sanatçıları Petek Çakaloz, Aysun Ormanlı, Muhsin Ağaya, Niyazi Tunçel ve Engin Yavuz tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Çağan Irmak Salonu’nda açıldı. Sergi dört gün boyunca ziyarete açık olacak.Serginin ardından ise Seferihisar’ın coğrafi işarete sahip mandalinasıyla ilgili düzenlenen yarışmalar gerçekleştirildi. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle “En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı”, Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri jüriliğinde ise “En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı” yarışmaları yapıldı. En İyi Mandalinalı Yemek birinciliğini “Mandalinalı Sarma” yemeğiyle Ayşegül Ulu, En İyi Mandalinalı birinciliğini Mandalinalı Nilüfer Tatlısı isimli tatlısıyla Ezgi Akbulut kazandı. En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı yarışmasının birincisi ise “Hayata Bağlan” ismini verdiği tasarımıyla Nurgül Saltık oldu. Kazananlar ödüllerini 18 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 19. Mandalina Şenliği’nde alacak.Şenliğin ilk günü gerçekleştirilen bir başka önemli etkinlik ise “Başka Bir Tarım Mümkün” konulu panel oldu. Çağan Irmak Salonu’nda gerçekleşen panelin konuşmacıları Toros Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ahmet Atalık’tan oluşurken yöneticiliğini de Slow Food (Yavaş Yemek) Türkiye Kurucu Başkanı, Gazeteci-Yazar Nedim Atilla üstlendi.Çok sayıda ziyaretçiyi Seferihisar’a çeken şenlik kapsamında önceki gün yapılan zeytinyağı müzayedesinde ise bölgedeki anıt zeytin ağaçlarından elde edilen zeytin yağının açık artırmayla satışı yapıldı.Seferihisar Belediyesi yaptığı araştırmayla ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde olan 200 anıt zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası’nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, Teos antik kentinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen müzayedeyle satışa sunuldu. Yaşları ve asit oranlarına göre 6’lı ve 12’li paketler halinde açık arttırmaya sunulan zeytinyağları 21 ayrı grup ve 152 şişede satışa çıkarıldı. En son Teos antik kentinde yaşamını sürdüren ve ‘Umay Nine’ adı verilen 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi. Yarım litre zeytinyağını, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Kuzey Kıbrıs’tan gelen Cittaslowlar Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın da katıldığı müzayedede Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir konuşma yaptı.Üreticiyi ve doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret eden ve kendi ölçeklerindeki kentlerde uygulanabilecek bir model ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Soyer, Teos antik kentinin binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yaptığını belirterek “Ölümsüz deniyor zeytin ağacına. Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl. Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak” diye konuştu.Müzayedenin ardından toplam 47.750 TL toplandığını açıklayan Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu paranın ilçede yaşayan çocuklara burs olarak dağıtılacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.Seferihisar Tarım Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin bugünkü durağı ise Şair Can Yücel’in adını taşıyan tohum merkezi olacak. 2010 yılında Seferihisar’da başlayan ve Türkiye’ye yayılan Tohum Takas Şenlikleri’nin devamı olarak tohum ekimi, tohum gönderimi ve lavanta dikimi gibi etkinliklerin ardından Seferihisar Doğa Okulu ziyaretinde Kadim Üretim Havzaları sunumları gerçekleştirilecek. Ulamış Köyü’nde ise yok olmak üzereyken bulunan ve çoğaltılan Topan Karakılçık Buğdayı’ndan yapılan ‘Ata Ekmeği’ atölyesinde ekmeğin yapımı katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Çocuk Belediyesi, yeni seçilecek Çocuk Belediye Başkanı’nın devir teslim töreni yapılacak.Etkinliğin son gününde ise Türk Patent Enstitüsü tarafından “Seferihisar Mandalinası” olarak coğrafi işaret verilerek tescillenen satsumanın hasat dönemi yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. 18 Kasım Pazar günü 19. kez düzenlenecek olan Mandalina Şenliği kapsamında birbirinden renkli etkinlikler yapılacak ve her yıl olduğu gibi, en iyi mandalina üreticisi ve bir yıl boyunca Seferihisar’ın yüzü olacak Mandalina Kral ve Kraliçesi seçilecek. Şenlikte Tepecik Senfoni Orkestrası da bir konser verecek.