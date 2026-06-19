19 Haziran 2026 bugün altın fiyatları çakıldı! Gram, Çeyrek ve Yarım Altın ne kadar oldu?

FED'İN MESAJLARI VE DOLARIN KUVVETLENMESİ ALTINI DÜŞÜRDÜ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarının uluslararası ölçekte güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası konusunda piyasaya verdiği şahin mesajların etkisiyle cuma günü düşüş kaydetti. Yaşanan bu gerilemeyle birlikte değerli metal, art arda üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu küresel düşüş dalgasına rağmen iç piyasada yeni günün ilk saatlerinde tescil edilen fiyat listesi netleşti. 19 Haziran 2026 Cuma sabahında gram altın güne 6.211 TL, ons altın ise 4.149 dolar seviyesinden başlangıç yaptı.