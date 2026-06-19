19 Haziran 2026 bugün altın fiyatları çakıldı! Gram, Çeyrek ve Yarım Altın ne kadar oldu?
Altın alım satımı yapacaklar, birikim sahipleri ve piyasa yatırımcıları, merakla güncel altın fiyatlarını araştırmaya ve anlık değişimleri takip etmeye devam ediyor.
İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki hareketlilik kapsamında vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularının yanıtını arıyor.
FED'İN MESAJLARI VE DOLARIN KUVVETLENMESİ ALTINI DÜŞÜRDÜ
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarının uluslararası ölçekte güç kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası konusunda piyasaya verdiği şahin mesajların etkisiyle cuma günü düşüş kaydetti. Yaşanan bu gerilemeyle birlikte değerli metal, art arda üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu küresel düşüş dalgasına rağmen iç piyasada yeni günün ilk saatlerinde tescil edilen fiyat listesi netleşti. 19 Haziran 2026 Cuma sabahında gram altın güne 6.211 TL, ons altın ise 4.149 dolar seviyesinden başlangıç yaptı.
19 Haziran 2026 Cuma Günü İlk Saatlerinde Güncel Altın Satış Fiyatları Tablosu
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.149,08 Dolar
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.211,16 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.337,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.643,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 41.755,89 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 41.192,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 104.709,93 TL