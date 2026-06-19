19 Haziran 2026 bugün Dolar Ve Euro ne kadar oldu? Döviz Kurlarında yeni gün alarmı

Küresel ve yerel piyasalardaki ekonomik dinamikler, döviz kurları üzerindeki hareketliliğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
19 Haziran 2026 bugün Dolar Ve Euro ne kadar oldu? Döviz Kurlarında yeni gün alarmı
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İç ve dış piyasa dengelerini doğrudan şekillendiren döviz kurundaki anlık değişimler; yatırımcılar, iş dünyası ve birikim sahibi vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren yakından takip ediliyor. Yeni günde dolar ve euro tescil edilen yeni bant hatlarında işlem görmeye devam ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN EFEKTİF KURU NETLEŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarındaki dengeyi gösteren dünkü efektif kur değerlerini resmi dökümanlarıyla paylaştı. Merkez Bankası, doların dünkü efektif kurunu alışta 46,2137 TL, satışta ise 46,3988 TL olarak açıkladı. Bu tescil, TCMB'nin bir önceki efektif kurunda belirlediği alışta 46,1984 TL ve satışta 46,3835 TL olan seviyelerine kıyasla kurda yukarı yönlü mikro bir hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

19 Haziran 2026 Cuma Günü Güncel Döviz Satış Fiyatları

Yeni günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasa ve bankalararası veri ekranlarına yansıyan dolar, euro ve sterlin fiyatlamaları şu şekildedir:

Dolar Alış Fiyatı: 46,2776 TL
Dolar Satış Fiyatı: 46,2846 TL
Euro Satış Fiyatı: 53,7320 TL

KÜRESEL PİYASALARDA ÇAPRAZ PARİTELERDE SON DURUM

Uluslararası para piyasalarında dövizlerin birbirlerine karşı olan güç dengelerini gösteren çapraz paritelerde ise döküm şu şekilde tescil edildi:

Euro / Dolar Paritesi: 1,1481
Sterlin / Dolar Paritesi: 1,3241
Dolar / Yen Paritesi: 160,9

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