19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor.
19 Mayıs 2026 Salı günü resmi tatille birlikte yola çıkacak milyonlarca sürücü, güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor.
İşte üç büyükşehirde (İstanbul, Ankara, İzmir) serbest piyasa ve dağıtım şirketlerinden alınan 19 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları listesi:
⛽ ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 65.02 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.48 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 64.86 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 67.32 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.29 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 65.99 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.59 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 66.27 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 68.86 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 33.69 TL
Not: Akaryakıt fiyatları; dağıtım şirketleri, bayiler ve illere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.