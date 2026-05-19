19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, 19 Mayıs 2026 Salı günü hem resmi tatil olması hem de küresel piyasalardaki jeopolitik hareketliliğin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından pürüzsüz bir takiple sorgulanıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 1

ABD-İran hattındaki gerilim ve merkez bankalarının projeksiyonları sonrası ons altındaki güçlü duruş, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yeni zirvelerde dengeliyor.

1 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 2

İşte 19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde serbest piyasadan alınan canlı ve güncel altın fiyatları listesi:

2 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 3

👑 EN ÇOK ARANAN ALTIN KALEMLERİNDE SON DURUM

3 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram Altın Fiyatı

Alış: 6.655,57 TL
Satış: 6.656,41 TL

4 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 5

Ons Altın (Dolar) Fiyatı

Alış: 4.567,39 Dolar
Satış: 4.568,38 Dolar

5 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 6

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 10.649,62 TL
Satış: 10.883,82 TL

6 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 7

💰 CUMHURİYET, ATA VE TAM ALTIN FİYATLARI

7 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 42.596,21 TL
Satış: 43.401,39 TL

8 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 9

Ata Altın Fiyatı

Alış: 44.194,56 TL
Satış: 45.316,76 TL

9 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 10

Tam Altın Fiyatı

Alış: 43.197,00 TL
Satış: 43.523,00 TL

10 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 11

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 21.231,53 TL
Satış: 21.766,85 TL

11 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 12

Ziynet Altını Fiyatı

Alış: 42.596,17 TL
Satış: 43.400,58 TL

12 13
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Resim: 13

💎 BİLEZİK VE GREMSE ALTIN SEVİYELERİ

22 Ayar Bilezik (Gram) Fiyatı

Alış: 6.045,39 TL
Satış: 6.325,14 TL
14 Ayar Bilezik (Gram) Fiyatı

Alış: 3.631,61 TL
Satış: 4.841,58 TL
Gremse Altın Fiyatı

Alış: 107.661,00 TL
Satış: 108.923,00 TL

13 13
Altın Gram