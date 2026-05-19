19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları, 19 Mayıs 2026 Salı günü hem resmi tatil olması hem de küresel piyasalardaki jeopolitik hareketliliğin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından pürüzsüz bir takiple sorgulanıyor.
ABD-İran hattındaki gerilim ve merkez bankalarının projeksiyonları sonrası ons altındaki güçlü duruş, yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yeni zirvelerde dengeliyor.
İşte 19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde serbest piyasadan alınan canlı ve güncel altın fiyatları listesi:
👑 EN ÇOK ARANAN ALTIN KALEMLERİNDE SON DURUM
Gram Altın Fiyatı
Alış: 6.655,57 TL
Satış: 6.656,41 TL
Ons Altın (Dolar) Fiyatı
Alış: 4.567,39 Dolar
Satış: 4.568,38 Dolar
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 10.649,62 TL
Satış: 10.883,82 TL
💰 CUMHURİYET, ATA VE TAM ALTIN FİYATLARI
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 42.596,21 TL
Satış: 43.401,39 TL
Ata Altın Fiyatı
Alış: 44.194,56 TL
Satış: 45.316,76 TL
Tam Altın Fiyatı
Alış: 43.197,00 TL
Satış: 43.523,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 21.231,53 TL
Satış: 21.766,85 TL
Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 42.596,17 TL
Satış: 43.400,58 TL
💎 BİLEZİK VE GREMSE ALTIN SEVİYELERİ
22 Ayar Bilezik (Gram) Fiyatı
Alış: 6.045,39 TL
Satış: 6.325,14 TL
14 Ayar Bilezik (Gram) Fiyatı
Alış: 3.631,61 TL
Satış: 4.841,58 TL
Gremse Altın Fiyatı
Alış: 107.661,00 TL
Satış: 108.923,00 TL