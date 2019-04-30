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19 Mayıs öncesi kredi desteği

Exim Bank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege Genç İş adamları Derneği’nde ihracatçılara ilişkin yeni kredi programlarını anlattı

19 Mayıs öncesi kredi desteği

Yıldırım, kadın girişimciler için açılan 200 milyon dolarlık kredinin 19 Mayıs’tan önce genç ihracatçılara da sunulacağını açıkladı.

İhracatçılara kredi desteği sağlayan Exim Bank 19 Mayıs’ta genç girişimcilere özel kredi programı açıklayacak.

Exim Bank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege Genç İş Adamları Derneği’nde ihracatçılar için hazırlanan yeni kredi programlarını paylaştı. Yıldırım, 8 Mart öncesi kadın girişimciler için açılan 200 milyon dolarlık kredinin 19 Mayıs önce genç ihracatçılara da sunulacağını açıkladı.

Exim Bank’ın sigorta poliçelerini teminat olarak kabul edeceğini belirten Yıldırım, ihracat çağrısı yaptı.


HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Exim Bank
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