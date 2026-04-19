19 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Brent petrol piyasalarındaki dalgalanma, döviz kuru hareketliliği ve vergi düzenlemeleri akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskısını sürdürüyor

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
19 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:

Döviz kurlarındaki oynaklık ve uluslararası piyasalardaki brent petrol hareketleri akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Vergi düzenlemeleri ve ÖTV artışlarıyla birlikte şekillenen güncel rakamlar, üç büyükşehirde dağıtım ve lojistik maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Sektör temsilcileri, küresel enerji arzındaki belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki belirleyici rolünü koruduğunu ifade ediyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

19 Nisan Pazar günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki satış rakamları şu şekilde kaydedildi:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62.70 TL, Motorin 71.59 TL, LPG 34.99 TL.
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62.56 TL, Motorin 71.45 TL, LPG 34.39 TL.
Ankara: Benzin 63.67 TL, Motorin 72.71 TL, LPG 34.87 TL.
İzmir: Benzin 63.94 TL, Motorin 72.99 TL, LPG 34.79 TL.

akaryakıt benzin motorin LPG
