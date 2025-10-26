199 ülkeye 'Made in Türkiye' damgası! Türk tekstili 9 ayda 7 milyar doları aştı

Türk tekstil sektörü, 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde etkileyici bir ihracat performansına imza attı. Sektör temsilcileri, bu süreçte toplam 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri 2025'in Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte dünyanın dört bir yanına ulaştı. Bu dönemde tam 199 farklı ülke ve serbest bölgeye toplam 1 milyon 866 bin 922 ton tekstil ürünü gönderildi.

İHRACAT GELİRİ GEÇEN YILI GERİDE BIRAKTI

Elde edilen 7 milyar 48 milyon 186 bin dolarlık ihracat geliri, sektörün geçen yılın aynı dönemindeki performansını geride bıraktığını gösterdi. Sektör, 2024 yılının aynı döneminde 7 milyar 15 milyon 673 bin dolarlık ihracat yapmıştı. Bu rakamlarla birlikte, 2025'in ilk 9 ayında ihracatta yüzde 0,5'lik bir artış kaydedilmiş oldu.

İhracatın bölgesel dağılımına bakıldığında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri en büyük pazar olma özelliğini korudu. Bu dönemde AB ülkelerine yapılan ihracat 2 milyar 672 milyon 921 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ancak dikkat çekici bir gelişme Afrika pazarında yaşandı. Afrika ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,5 gibi önemli bir oranda artış göstererek 1 milyar 86 milyon 721 bin dolara ulaştı. Bu rekor artışla Afrika ülkeleri, 9 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu olarak öne çıktı.

İTALYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU, MISIR İKİNCİ SIRADA

Ülke bazında ihracat rakamları incelendiğinde ise İtalya'nın zirvedeki yerini koruduğu görüldü. Sektör, en yüksek ihracatı 564 milyon 224 bin dolarla İtalya'ya yaptı. İtalya'yı, 410 milyon 711 bin dolarla Mısır ve 388 milyon 231 bin dolarla İspanya takip etti.

Alt mal gruarına göre yapılan değerlendirmede, en fazla dış satımın 4 milyar 375 milyon 133 bin dolarla "kumaş" grubunda gerçekleştiği belirlendi. Kumaşı sırasıyla 1 milyar 800 milyon 345 bin dolarla "iplik" ve 872 milyon 661 bin dolarla "elyaf" takip etti.

İller bazında ihracat performansında ise liderlik değişmedi. En fazla tekstil ihracatını gerçekleştiren kent, 2 milyar 770 milyon 673 bin dolarla yine İstanbul oldu. İstanbul'u, 1 milyar 157 milyon 155 bin dolarlık ihracatla Gaziantep ve 910 milyon 238 bin dolarlık ihracatla Bursa izledi.

"ÜRETİM VE İHRACATTA KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türk tekstil sektörünün karşılaştığı tüm küresel zorluklara rağmen üretim ve ihracat konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Öksüz, tekstil sektöründeki temel önceliğin mevcut pazar payını korumakla birlikte, markalı ve katma değeri yüksek ihracatın toplam içindeki ağırlığını artırmak olduğunu belirtti. Öksüz, gelecek hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: "Bu dönemde ABD ve AB gibi ana pazarlardaki etkin rolümüzü daha da pekiştirmeye odaklanıyoruz. 2024'te 780 milyon doların üzerine çıkan ABD'ye ihracatımızı yıl sonuna kadar daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, Kuzey Afrika ülkeleri ve Vietnam gibi alternatif pazarlarda daha aktif olmak amacıyla ticaret ve alım heyeti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonunda miktar ve değer bazında büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz."

Öksüz, Texhibition İstanbul Fuarı'nın önemine de değinerek, "Yılda iki dönem gerçekleştirdiğimiz ve her dönem 25 binin üzerinde uluslararası misafiri ağırladığımız Texhibition İstanbul Fuarımız ise tekstil sektörümüzün bu darboğazda dirençli kalabilmesi için öne çıkan sacayaklarımızdan birini oluşturuyor" dedi.