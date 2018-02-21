Rekabet Kurumu, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verildiğini açıkladı

Rekabet Kurumu tarafından Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.



2 şirkete para cezasının verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.



Açıklama şu şekilde:



"Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.



20.02.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine bununla birlikte AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin aynı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine ve bu şirkete idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."



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