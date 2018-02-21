Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Karamollaoğlu: ABD ile aynı çuvala girilmez
Soğanda gizli tehlike
Soğanda gizli tehlike
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Bakandan Çiftlik Bank açıklaması
Emrah Serbes'e bir dava daha
Emrah Serbes'e bir dava daha

2 elektrik şirketine para cezası

Rekabet Kurumu, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine karar verildiğini açıkladı

2 elektrik şirketine para cezası

Rekabet Kurumu tarafından Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı açıklandı.

2 şirkete para cezasının verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

Açıklama şu şekilde:

"Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

20.02.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen şirketlere idari para cezası verilmesine bununla birlikte AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’nin aynı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmediğine ve bu şirkete idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #elektrik #rekabet kurumu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.