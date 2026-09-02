2 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada son durum tablosu

Döviz piyasalarında haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı ve temkinli hareketlerle başlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
2 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada son durum tablosu
Yayınlanma:

Küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve yurt içinde açıklanan makroekonomik dengelerin takip edildiği piyasada serbest piyasa kurları güne yatay-dalgalı bir seyirle giriş yaptı. Serbest piyasada Dolar/TL 48,29 TL bandında hafif primli işlem görürken, Euro/TL kuru ise 55,98 TL seviyelerine gerileyerek 56 TL sınırının hemen altında dengelendi.

2 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar / TL

Alış: 48,2823 TL
Satış: 48,3053 TL
Euro / TL

Alış: 55,9760 TL
Satış: 56,0058 TL
İngiliz Sterlini

Alış: 65,2362 TL
Satış: 65,2727 TL
İsviçre Frangı

Alış: 59,4024 TL
Satış: 59,4577 TL

PİYASALARIN ODAĞINDA VERİ TAKVİMİ VAR

Yurt içinde enflasyon ve dezenflasyon sürecine ilişkin sinyaller ile büyüme verilerinin yansımaları dikkatle izlenirken; küresel piyasalarda azalan risk iştahı kur fiyatlamalarında etkili oluyor. Uzmanlar, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelerle birlikte serbest piyasa ve bankalararası kurlarda oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.

Bank of America yöneticisi Erin Piacenti'nin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılarBank of America yöneticisi Erin Piacenti'nin öldürüldüğü saldırıda yeni ayrıntılarDünya
Sürücüler Dikkat: 20 Tünel Birden Tek Şeride Düşürüldü! İşte 2 Eylül KGM Yol BülteniSürücüler Dikkat: 20 Tünel Birden Tek Şeride Düşürüldü! İşte 2 Eylül KGM Yol BülteniYurt
dolar euro kaç tl
Günün Manşetleri
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan açıklama
Arif Kocabıyık tutuklandı!
İran'dan Trump'ın "Çöktüler" iddiasına 2 milyar dolarlık rest!
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu!
FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
Sakın o şartları okumadan imzalamayın! Sakın o şartları okumadan imzalamayın!