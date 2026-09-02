2 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada son durum tablosu

Küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve yurt içinde açıklanan makroekonomik dengelerin takip edildiği piyasada serbest piyasa kurları güne yatay-dalgalı bir seyirle giriş yaptı. Serbest piyasada Dolar/TL 48,29 TL bandında hafif primli işlem görürken, Euro/TL kuru ise 55,98 TL seviyelerine gerileyerek 56 TL sınırının hemen altında dengelendi.

2 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar / TL

Alış: 48,2823 TL

Satış: 48,3053 TL

Euro / TL

Alış: 55,9760 TL

Satış: 56,0058 TL

İngiliz Sterlini

Alış: 65,2362 TL

Satış: 65,2727 TL

İsviçre Frangı

Alış: 59,4024 TL

Satış: 59,4577 TL

PİYASALARIN ODAĞINDA VERİ TAKVİMİ VAR

Yurt içinde enflasyon ve dezenflasyon sürecine ilişkin sinyaller ile büyüme verilerinin yansımaları dikkatle izlenirken; küresel piyasalarda azalan risk iştahı kur fiyatlamalarında etkili oluyor. Uzmanlar, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelerle birlikte serbest piyasa ve bankalararası kurlarda oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.