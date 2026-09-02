2 Eylül 2026 dolar ve euro ne kadar oldu? Serbest piyasada son durum tablosu
Döviz piyasalarında haftanın üçüncü işlem gününe sınırlı ve temkinli hareketlerle başlandı.
Küresel merkez bankalarının faiz politikaları ve yurt içinde açıklanan makroekonomik dengelerin takip edildiği piyasada serbest piyasa kurları güne yatay-dalgalı bir seyirle giriş yaptı. Serbest piyasada Dolar/TL 48,29 TL bandında hafif primli işlem görürken, Euro/TL kuru ise 55,98 TL seviyelerine gerileyerek 56 TL sınırının hemen altında dengelendi.
2 EYLÜL 2026 SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Dolar / TL
Alış: 48,2823 TL
Satış: 48,3053 TL
Euro / TL
Alış: 55,9760 TL
Satış: 56,0058 TL
İngiliz Sterlini
Alış: 65,2362 TL
Satış: 65,2727 TL
İsviçre Frangı
Alış: 59,4024 TL
Satış: 59,4577 TL
PİYASALARIN ODAĞINDA VERİ TAKVİMİ VAR
Yurt içinde enflasyon ve dezenflasyon sürecine ilişkin sinyaller ile büyüme verilerinin yansımaları dikkatle izlenirken; küresel piyasalarda azalan risk iştahı kur fiyatlamalarında etkili oluyor. Uzmanlar, gün içinde açıklanacak ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelerle birlikte serbest piyasa ve bankalararası kurlarda oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor.