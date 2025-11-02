2 KASIM 2025 Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 2 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, “Benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “LPG ne kadar oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin: 53,49 TL
Motorin: 55,47 TL
LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

Benzin: 53,32 TL
Motorin: 55,33 TL
LPG: 27,08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,35 TL
Motorin: 56,50 TL
LPG: 27,60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54,69 TL
Motorin: 56,77 TL
LPG: 26,82 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki Brent petrol değişimleri, döviz kuru hareketleri ve ÖTV oranlarına bağlı olarak belirleniyor. Dağıtım firmalarına göre küçük fiyat farkları oluşabiliyor.

