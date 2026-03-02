2 Mart Pazartesi akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?

Benzine zam gelecek mi? Motorin litre fiyatı kaç TL oldu? Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası 2 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde sürücüler günlük maliyetlerini hesaplayabilmek için “Benzin kaç TL?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.34 TL
Motorin litre fiyatı: 60.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.23 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.28 TL
Motorin litre fiyatı: 61.49 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
Motorin litre fiyatı: 61.76 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL

