O tarihe dikkat: Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Peki, 2 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Akaryakıt fiyatı brent petrol ve döviz kurundaki değişimlerle indirim ve zam olarak değişiyor. Motorin fiyatları bu kez indirim görecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorine indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı 59 kuruş ucuzlayacak. Fiyat indirimi Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Benzin fiyatları tarafında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 20,30 TLMotorin fiyatı: 19,70 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 20,35 TLMotorin fiyatı: 19,75 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 20,71 TLMotorin fiyatı: 20,10 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 20,69 TLMotorin fiyatı: 20,18 TL
Kaynak: aydinlik.com.tr