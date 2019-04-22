Ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Biz, kaliteli petrolü İran'dan alıyorduk. İran'dan petrol alırken Türkiye'nin bir avantajı vardı. Fiyat olarak bir kere İranlı ilişkilerimiz de göz önünde bulundurulduğunda birazcık daha bize vade imkanı sağlayabiliyorlardı ya da birazcık daha düşük bir maliyet imkanına sahip olabiliyorduk. En önemlisi, bazı durumlarda İran petrolü takas karşılığında da alınabiliniyordu. Mal verip petrol alabiliyordunuz. Şimdi Amerika'nın bu kararı, bu sistemi bozacak. Türkiye'yi Kuzey Irak ya da Suudi Arabistan piyasasına yöneltecek" dedi. Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün, 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin de içinde olduğu 8 ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını yazmıştı

Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün, 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını yazmıştı.



Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında, bu duruma dair kritik açıklamalar yaptı.



Zelyut, şunları ifade etti:



"Hafta sonu, New York Times'ta başladı olay. Orada bir haber çıktı. Haberde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bugün için bir açıklama yaparak Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Türkiye'ye verilen İran'dan petrol almaya dair muafiyetin kaldırılacağı söylendi ki, bu da tabi sabah saatlerinde piyasalara böyle bomba gibi düştü. Hem borsayı aşağıya çekti, kurda 5.84'ü tekrar test etmeye başladı.



Bu hamlenin bölge coğrafyasında bulunan ülkelerin iktisadi yapılarında da çok büyük etkileri olacak. Başta İran sonra da Türkiye olmak üzere burada ABD'nin amacı İran'ın döviz rezervlerini eriterek bir şekilde İran'ı siyasi ve iktisadi olarak Orta Doğu'dan çıkarmayı istiyor. Bu çıkarımdan sonra da yine İran 80 milyonluk pazar, bu pazarın yönetiminin de değişerek direkt Batılı emperyalistlerin emri altına girmesini amaçlıyor ki çok büyük bir plan, ince ince bunu uyguluyorlar.



Güçlü İran halkı, netice itibariyle birazcık hırpalanacak önümüzdeki dönemde. Onlar hırpalanırken de bizim de İran çok büyük ticaret partnerimiz. Enerji alışverişimiz var ki burada şimdi biz Türkiye'de tükettiğimiz petrolün kabaca yarıya yakın kısmını İran'dan alıyoruz. İran petrolüne baktığımız zaman, İran petrolü, Kuzey Irak petrolünden ya da Arap petrolünden çok daha kaliteli. Amerikalıların aslında iştihanı kabartan da bu. İranlılar çok büyük, çok kaliteli rezervlerinin üstünde oturuyorlar. En önemlisi, çok büyük doğalgaz kaynakları var. Bu bağlamda, emperyalistlerin iştahını kabartan çok büyük unsur.



Bize gelecek olursam olay şu. Biz, bu kaliteli petrolü İran'dan alıyorduk. İran'dan petrol alırken Türkiye'nin bir avantajı vardı. Fiyat olarak bir kere İranlı ilişkilerimiz de göz önünde bulundurulduğunda birazcık daha bize vade imkanı sağlayabiliyorlardı ya da birazcık daha düşük bir maliyet imkanına sahip olabiliyorduk. En önemlisi, bazı durumlarda İran petrolü takas karşılığında da alınabiliniyordu. Mal verip petrol alabiliyordunuz. Şimdi Amerika'nın bu kararı, bu sistemi bozacak. Türkiye'yi Kuzey Irak ya da Suudi Arabistan piyasasına yöneltecek.



TÜRKİYE, İRAN'DAN PETROL ALMAYA DEVAM EDERSE NE OLUR?



Almaya devam ederse bir kere çok net, biz de yaptırımlarla yüzleşiriz."



ulusal.com.tr

