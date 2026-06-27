2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon 100 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon 100 bin TL'nin aylık getirisi...

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 64.553,42 TL
Vade sonu tutar: 2.164.553,42 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 57.866,09 TL
Vade sonu tutar: 2.157.866,09 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 63.034,52 TL
Vade sonu tutar: 2.163.034,52 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 63.387,96 TL
Vade sonu tutar: 2.163.387,96 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 62.554,13 TL
Vade sonu tutar: 2.162.554,13 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 60.015,40 TL
Vade sonu tutar: 2.160.015,40 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 54.432,43 TL
Vade sonu tutar: 2.154.432,43 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 60.863,47 TL
Vade sonu tutar: 2.160.863,47 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 62.554,13 TL
Vade sonu tutar: 2.162.554,13 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 60.018,15 TL
Vade sonu tutar: 2.160.018,15 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 60.863,47 TL
Vade sonu tutar: 2.160.863,47 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 62.554,13 TL
Vade sonu tutar: 2.162.554,13 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 63.180,63 TL
Vade sonu tutar: 2.163.180,63 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 68.655,67 TL
Vade sonu tutar: 2.168.655,67 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 58.176,27 TL
Vade sonu tutar: 2.158.176,27 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 60.699,78 TL
Vade sonu tutar: 2.160.699,78 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 63.793,97 TL
Vade sonu tutar: 2.163.793,97 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 63.034,52 TL
Vade sonu tutar: 2.163.034,52 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 63.177,94 TL
Vade sonu tutar: 2.163.177,94 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 65.120,88 TL
Vade sonu tutar: 2.165.120,88 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 59.237,26 TL
Vade sonu tutar: 2.159.237,26 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

Ziraat Katılım
Kar payı oranı: %37
Aylık getiri: 46.767,28 TL
Vade sonu tutar: 2.146.767,28 TL

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2 milyon 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 54.680,55 TL
Vade sonu tutar: 2.154.680,55 TL

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mevduat faiz