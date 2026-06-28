2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 67.627,4 TL
Vade sonu tutar: 2.267.627,4 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 61.172,72 TL
Vade sonu tutar: 2.261.172,72 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 66.036,16 TL
Vade sonu tutar: 2.266.036,16 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 66.638,63 TL
Vade sonu tutar: 2.266.638,63 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 65.935,43 TL
Vade sonu tutar: 2.265.935,43 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 63.322,03 TL
Vade sonu tutar: 2.263.322,03 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 57.888,45 TL
Vade sonu tutar: 2.257.888,45 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 64.244,78 TL
Vade sonu tutar: 2.264.244,78 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 65.935,43 TL
Vade sonu tutar: 2.265.935,43 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 63.399,45 TL
Vade sonu tutar: 2.263.399,45 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 64.244,78 TL
Vade sonu tutar: 2.264.244,78 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 65.935,43 TL
Vade sonu tutar: 2.265.935,43 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 66.505,92 TL
Vade sonu tutar: 2.266.505,92 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 71.924,99 TL
Vade sonu tutar: 2.271.924,99 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 61.408,29 TL
Vade sonu tutar: 2.261.408,29 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 63.894,51 TL
Vade sonu tutar: 2.263.894,51 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 66.831,78 TL
Vade sonu tutar: 2.266.831,78 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 66.036,16 TL
Vade sonu tutar: 2.266.036,16 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 66.036,16 TL
Vade sonu tutar: 2.266.036,16 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 66.186,41 TL
Vade sonu tutar: 2.266.186,41 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 68.221,87 TL
Vade sonu tutar: 2.268.221,87 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 62.058,08 TL
Vade sonu tutar: 2.262.058,08 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 49.478,42 TL
Vade sonu tutar: 2.249.478,42 TL

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2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 57.284,38 TL
Vade sonu tutar: 2.257.284,38 TL

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mevduat faiz