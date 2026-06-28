2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.
İşte banka banka 2 milyon 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 67.627,4 TL
Vade sonu tutar: 2.267.627,4 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 61.172,72 TL
Vade sonu tutar: 2.261.172,72 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 66.036,16 TL
Vade sonu tutar: 2.266.036,16 TL
QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 66.638,63 TL
Vade sonu tutar: 2.266.638,63 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 65.935,43 TL
Vade sonu tutar: 2.265.935,43 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 63.322,03 TL
Vade sonu tutar: 2.263.322,03 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 57.888,45 TL
Vade sonu tutar: 2.257.888,45 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 64.244,78 TL
Vade sonu tutar: 2.264.244,78 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 65.935,43 TL
Vade sonu tutar: 2.265.935,43 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 63.399,45 TL
Vade sonu tutar: 2.263.399,45 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 64.244,78 TL
Vade sonu tutar: 2.264.244,78 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 65.935,43 TL
Vade sonu tutar: 2.265.935,43 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 66.505,92 TL
Vade sonu tutar: 2.266.505,92 TL
DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 71.924,99 TL
Vade sonu tutar: 2.271.924,99 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 61.408,29 TL
Vade sonu tutar: 2.261.408,29 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 63.894,51 TL
Vade sonu tutar: 2.263.894,51 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 66.831,78 TL
Vade sonu tutar: 2.266.831,78 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 66.036,16 TL
Vade sonu tutar: 2.266.036,16 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 66.036,16 TL
Vade sonu tutar: 2.266.036,16 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 66.186,41 TL
Vade sonu tutar: 2.266.186,41 TL
N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 68.221,87 TL
Vade sonu tutar: 2.268.221,87 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 62.058,08 TL
Vade sonu tutar: 2.262.058,08 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 49.478,42 TL
Vade sonu tutar: 2.249.478,42 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 57.284,38 TL
Vade sonu tutar: 2.257.284,38 TL