2 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon 300 bin TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi
İşte banka banka 2 milyon 300 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 70.701,37 TL
Vade sonu tutar: 2.370.701,37 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 64.479,35 TL
Vade sonu tutar: 2.364.479,35 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 69.037,81 TL
Vade sonu tutar: 2.369.037,81 TL
QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 69.889,29 TL
Vade sonu tutar: 2.369.889,29 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 69.316,73 TL
Vade sonu tutar: 2.369.316,73 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 66.628,66 TL
Vade sonu tutar: 2.366.628,66 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 61.344,48 TL
Vade sonu tutar: 2.361.344,48 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 67.626,08 TL
Vade sonu tutar: 2.367.626,08 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 69.316,73 TL
Vade sonu tutar: 2.369.316,73 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 66.780,76 TL
Vade sonu tutar: 2.366.780,76 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 67.626,08 TL
Vade sonu tutar: 2.367.626,08 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 69.316,73 TL
Vade sonu tutar: 2.369.316,73 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 69.831,22 TL
Vade sonu tutar: 2.369.831,22 TL
DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 75.194,31 TL
Vade sonu tutar: 2.375.194,31 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 64.640,3 TL
Vade sonu tutar: 2.364.640,3 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 67.089,24 TL
Vade sonu tutar: 2.367.089,24 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 69.869,59 TL
Vade sonu tutar: 2.369.869,59 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 69.037,81 TL
Vade sonu tutar: 2.369.037,81 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 69.037,81 TL
Vade sonu tutar: 2.369.037,81 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 69.194,88 TL
Vade sonu tutar: 2.369.194,88 TL
N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 71.322,87 TL
Vade sonu tutar: 2.371.322,87 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 64.878,9 TL
Vade sonu tutar: 2.364.878,9 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 52.189,57 TL
Vade sonu tutar: 2.352.189,57 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 59.888,22 TL
Vade sonu tutar: 2.359.888,22 TL