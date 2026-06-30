2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi
İşte banka banka 2 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 73.775,34 TL
Vade sonu tutar: 2.473.775,34 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 67.785,99 TL
Vade sonu tutar: 2.467.785,99 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 72.039,45 TL
Vade sonu tutar: 2.472.039,45 TL
QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 73.139,96 TL
Vade sonu tutar: 2.473.139,96 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 72.698,04 TL
Vade sonu tutar: 2.472.698,04 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 69.935,3 TL
Vade sonu tutar: 2.469.935,3 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 64.800,51 TL
Vade sonu tutar: 2.464.800,51 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 71.007,39 TL
Vade sonu tutar: 2.471.007,39 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 72.698,04 TL
Vade sonu tutar: 2.472.698,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 70.162,06 TL
Vade sonu tutar: 2.470.162,06 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 71.007,39 TL
Vade sonu tutar: 2.471.007,39 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 72.698,04 TL
Vade sonu tutar: 2.472.698,04 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 73.156,52 TL
Vade sonu tutar: 2.473.156,52 TL
DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 78.463,63 TL
Vade sonu tutar: 2.478.463,63 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 67.872,32 TL
Vade sonu tutar: 2.467.872,32 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 70.283,96 TL
Vade sonu tutar: 2.470.283,96 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 71.171,51 TL
Vade sonu tutar: 2.471.171,51 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 72.039,45 TL
Vade sonu tutar: 2.472.039,45 TL
Enpara
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 72.039,45 TL
Vade sonu tutar: 2.472.039,45 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 72.203,36 TL
Vade sonu tutar: 2.472.203,36 TL
N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 74.423,86 TL
Vade sonu tutar: 2.474.423,86 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 67.699,73 TL
Vade sonu tutar: 2.467.699,73 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 54.900,72 TL
Vade sonu tutar: 2.454.900,72 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 62.492,05 TL
Vade sonu tutar: 2.462.492,05 TL