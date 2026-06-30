2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi

1 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi...

2 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 73.775,34 TL
Vade sonu tutar: 2.473.775,34 TL

3 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 67.785,99 TL
Vade sonu tutar: 2.467.785,99 TL

4 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 72.039,45 TL
Vade sonu tutar: 2.472.039,45 TL

5 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 73.139,96 TL
Vade sonu tutar: 2.473.139,96 TL

6 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 72.698,04 TL
Vade sonu tutar: 2.472.698,04 TL

7 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 69.935,3 TL
Vade sonu tutar: 2.469.935,3 TL

8 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 64.800,51 TL
Vade sonu tutar: 2.464.800,51 TL

9 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 71.007,39 TL
Vade sonu tutar: 2.471.007,39 TL

10 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 72.698,04 TL
Vade sonu tutar: 2.472.698,04 TL

11 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 70.162,06 TL
Vade sonu tutar: 2.470.162,06 TL

12 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 71.007,39 TL
Vade sonu tutar: 2.471.007,39 TL

13 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 72.698,04 TL
Vade sonu tutar: 2.472.698,04 TL

14 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 73.156,52 TL
Vade sonu tutar: 2.473.156,52 TL

15 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 78.463,63 TL
Vade sonu tutar: 2.478.463,63 TL

16 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 67.872,32 TL
Vade sonu tutar: 2.467.872,32 TL

17 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 70.283,96 TL
Vade sonu tutar: 2.470.283,96 TL

18 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 71.171,51 TL
Vade sonu tutar: 2.471.171,51 TL

19 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 72.039,45 TL
Vade sonu tutar: 2.472.039,45 TL

20 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

Enpara
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 72.039,45 TL
Vade sonu tutar: 2.472.039,45 TL

21 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Vakıf Katılım
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 72.203,36 TL
Vade sonu tutar: 2.472.203,36 TL

22 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 74.423,86 TL
Vade sonu tutar: 2.474.423,86 TL

23 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 67.699,73 TL
Vade sonu tutar: 2.467.699,73 TL

24 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Ziraat Katılım
Faiz oranı: %37
Aylık getiri: 54.900,72 TL
Vade sonu tutar: 2.454.900,72 TL

25 26
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 62.492,05 TL
Vade sonu tutar: 2.462.492,05 TL

26 26
mevduat faiz