2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrası bankaların mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ediyor. Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için 2 milyon 700 bin TL'nin 32 günlük net getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve bankaların fonlama ihtiyaçları doğrultusunda vadeli mevduat faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Dijital bankacılık kanalları, "hoş geldin" kampanyaları, günlük faiz kazandıran hesaplar ve katılım bankalarının kâr payı oranlarıyla birlikte piyasada tam bir getiri yarışı yaşanıyor. Yatırımcılar ise tasarruflarını enflasyona karşı korumak adına en geniş banka listesini ve en yüksek faiz oranlarını yakından inceliyor.

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

Peki, şu anda piyasada nakit parayı vadeli mevduata yatırmak ne kadar kazandırıyor? Tasarrufunu korumak isteyen bir yatırımcının 2.700.000 TL’sini 32 gün vadeyle değerlendirmesi durumunda elde edeceği net getiriler belli oldu.

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

İşte piyasada öne çıkan tüm bankalar ve vadesi gelen paranın net getirileri:

1. Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 100.129 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.800.129 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

2. Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 97.999 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.797.999 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

3. Fibabanka (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 97.999 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.797.999 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

4. Anadolubank (Renkli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 95.868 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.795.868 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

5. CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 95.868 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.795.868 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

6. Odeabank (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 95.868 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.795.868 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

7. ON Plus (Burgan Bank)
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 95.868 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.795.868 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

8. N Kolay (Aktif Bank)
Faiz Oranı: %44,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 94.803 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.794.803 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

9. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %44,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 93.738 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.793.738 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

10. DenizBank (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 92.673 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.792.673 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

11. VakıfBank (Arı Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 91.608 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.791.608 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

12. ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 91.608 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.791.608 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

13. Akbank (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 90.542 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.790.542 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

14. İş Bankası (İşCep)
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 89.477 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.789.477 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

15. Enpara.com
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 88.412 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.788.412 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

16. Garanti BBVA (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 87.347 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.787.347 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

17. QNB (Finansbank)
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 85.216 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.785.216 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

18. Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,50
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 84.151 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.784.151 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

19. Şekerbank
Faiz Oranı: %38,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 80.956 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.780.956 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

20. Halkbank
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Faiz Getirisi: 78.825 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.778.825 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

21. Albaraka Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,50
32 Günlük Net Getiri: 77.760 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.777.760 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

22. Kuveyt Türk (Katılım)
Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00
32 Günlük Net Getiri: 76.695 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 2.776.695 TL

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Vadeli Mevduatta Stopaj Detayı
Mevduat hesaplarında elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılan vergi (stopaj) kesintisi, 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 10 olarak uygulanmaktadır. Katılım bankalarındaki kâr payı hesaplarında da benzer stopaj oranları geçerlidir. 

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Yukarıda hesaplanan tüm tutarlar, yasal stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcının eline geçecek olan net kazançları ifade etmektedir. 

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2 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 27

Bankaların sunduğu bu oranlar; yeni müşteri kampanyalarına, dijital kanal kullanımlarına veya piyasa likiditesine göre anlık olarak güncellenebilmektedir.

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