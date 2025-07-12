2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı!
12 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Birçok banka yüzde 50'nin üzerinde faiz sunarken, 2 milyon TL’nin 1 aylık getirisi de belli oldu.
Bankalarda vadeli mevduat hesaplarına yönelik ilgi artarken, 2 milyon TL’nin 1 ayda sağlayacağı getiri de merak konusu oldu.
12 Temmuz 2025 itibarıyla birçok bankada mevduat faiz oranları yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.
Haziran ayı enflasyonu aylık bazda %1,37 olarak açıklandı. Bu oran piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Enflasyonun düşmesiyle birlikte, piyasada Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.
İşte 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi:
Garanti BBVA
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.068.712 TL
Net Kazanç 68.712 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.068.712 TL
Net Kazanç 68.712 TL
QNB BANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 2.071.605 TL
Net Kazanç 71.605 TL
TEB
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL
Net Kazanç 70.882 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL
Net Kazanç 70.882 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 2.057.140 TL
Net Kazanç 57.140 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 2.072.329 TL
Net Kazanç 72.329 TL