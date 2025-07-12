2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı!

12 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Birçok banka yüzde 50'nin üzerinde faiz sunarken, 2 milyon TL’nin 1 aylık getirisi de belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 1

Bankalarda vadeli mevduat hesaplarına yönelik ilgi artarken, 2 milyon TL’nin 1 ayda sağlayacağı getiri de merak konusu oldu.

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 2

12 Temmuz 2025 itibarıyla birçok bankada mevduat faiz oranları yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. 

Haziran ayı enflasyonu aylık bazda %1,37 olarak açıklandı. Bu oran piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 3

Enflasyonun düşmesiyle birlikte, piyasada Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.

İşte 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi:

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 4

Garanti BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.068.712 TL
Net Kazanç 68.712 TL

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 2.068.712 TL
Net Kazanç 68.712 TL

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 6

QNB BANK

Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 2.071.605 TL
Net Kazanç 71.605 TL

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL
Net Kazanç 70.882 TL

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 8

ING

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.070.882 TL
Net Kazanç 70.882 TL

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 9

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 2.057.140 TL
Net Kazanç 57.140 TL

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2 milyon TL 1 ayda ne kazandırdı? Faiz geliri açıklandı! - Resim: 10

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 2.072.329 TL
Net Kazanç 72.329 TL

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mevduat faiz