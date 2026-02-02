2 milyon TL kredi çeken ayda ne kadar öder? İşte 24 ay vadeli konut kredisi geri ödemesi

Ev sahibi olma hayali kuranlar için hesaplar sil baştan değişti. 2 milyon TL'lik konut kredisini 24 ay gibi kısa bir vadede kapatmak isteyenler, aylık 100 bin lirayı aşan taksit tutarlarıyla karşılaşıyor; toplam geri ödemeler ise çekilen tutarın 1 milyon TL üzerine çıkıyor.

Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki hareketlilik devam ederken, vatandaşlar kısa vadeli borçlanma seçeneklerini araştırmaya başladı.

Özellikle yüksek faiz ortamında toplam geri ödemeyi düşürmek isteyenler için 24 ay (2 yıl) vade seçeneği öne çıkıyor.

İşte bankaların 2 milyon TL, 24 ay vadeli konut kredisi için sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme tabloları:

Akbank
Faiz oranı: %3,20
Aylık taksit: 120.653,61 TL
Toplam ödeme: 2.942.436 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %2,60
Aylık taksit: 113.064,75 TL
Toplam ödeme: 2.759.254 TL

Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %2,60
Aylık taksit: 113.064,75 TL
Toplam ödeme: 2.751.256 TL

Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %2,64
Aylık taksit: 113.562,46 TL
Toplam ödeme: 2.752.499 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,80
Aylık taksit: 115.565,12 TL
Toplam ödeme: 2.820.162 TL

Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %2,89
Aylık taksit: 116.699,88 TL
Toplam ödeme: 2.818.997 TL

Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,15
Aylık taksit: 120.011,21 TL
Toplam ödeme: 2.904.269 TL

ING
Faiz oranı: %3,69
Aylık taksit: 127.043,68 TL
Toplam ödeme: 3.076.732 TL

Halkbank
Faiz oranı: %2,69
Aylık taksit: 114.186,27 TL
Toplam ödeme: 2.782.272 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 120.524,98 TL
Toplam ödeme: 2.922.699 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 120.524,98 TL
Toplam ödeme: 2.920.259 TL

TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %3,30
Aylık taksit: 121.943,81 TL
Toplam ödeme: 2.957.927 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,67
Aylık taksit: 126.779,54 TL
Toplam ödeme: 3.067.308 TL

DenizBank
Faiz oranı: %3,81
Aylık taksit: 128.634,45 TL
Toplam ödeme: 3.117.326 TL

