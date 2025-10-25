2 milyon TL’nin 32 günde getirisi belli oldu! En yüksek mevduat faizini veren bankalar açıklandı

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları yeniden merak konusu oldu. 25 Ekim 2025 itibarıyla 2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat kazancı banka banka belli oldu. İşte güncel faiz oranları ve getiriler…

💰 QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %46,25
Net kazanç: 61.886 TL
Vade sonu tutar: 2.061.886 TL

💰 TEB

Faiz oranı: %42
Net kazanç: 60.756 TL
Vade sonu tutar: 2.060.756 TL

💰 DENİZBANK

Faiz oranı: %43,5
Net kazanç: 62.926 TL
Vade sonu tutar: 2.062.926 TL

💰 İŞ BANKASI

Faiz oranı: %42,5
Net kazanç: 61.479 TL
Vade sonu tutar: 2.061.479 TL

💰 HSBC

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 65.096 TL
Vade sonu tutar: 2.065.096 TL

