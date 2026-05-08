2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmiyor. Yatırımcılar kısa vadede yüksek kazanç sağlayan mevduat hesaplarına yönelirken, bankaların sunduğu faiz oranları da dikkat çekiyor. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar
Merkez Bankası’nın faiz politikalarının ardından bankalar mevduat yarışını hızlandırdı.

Yatırımcılar düşük riskle kısa vadeli kazanç elde etmek için vadeli mevduat hesaplarını tercih ederken, bankaların sunduğu faiz oranları günlük olarak güncellenmeye devam ediyor.

İşte 2 milyon TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre net getirisi…

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 59.671,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.671,23 TL

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 57.537,53 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.537,53 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 56.708,76 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.708,76 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 50.976,40 TL
Vade Sonu Tutar: 2.050.976,40 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 57.482,17 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.482,17 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.253,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.253,35 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 59.855,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.855,33 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 55.386,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.386,11 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 59.519,40 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.519,40 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.560,26 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.560,26 TL

Türkiye Finans
Kar Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 56.794,46 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.794,46 TL

HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 63.894,51 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.894,51 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 57.505,06 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.505,06 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 57.623,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.623,44 TL

Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %42,8
Aylık Getiri: 61.913,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.913,42 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 62.019,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.019,88 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %37
Aylık Getiri: 44.206,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.044.206,33 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.076,71 TL

