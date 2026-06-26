2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 1

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.

1 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

2 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 3

Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 61.479,45 TL
Vade sonu tutar: 2.061.479,45 TL

3 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 4

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 54.716,91 TL
Vade sonu tutar: 2.054.716,91 TL

4 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 60.032,88 TL
Vade sonu tutar: 2.060.032,88 TL

5 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 6

QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 60.137,30 TL
Vade sonu tutar: 2.060.137,30 TL

6 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 7

TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 59.172,82 TL
Vade sonu tutar: 2.059.172,82 TL

7 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 8

ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 56.708,76 TL
Vade sonu tutar: 2.056.708,76 TL

8 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 9

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 50.976,40 TL
Vade sonu tutar: 2.050.976,40 TL

9 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 10

Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 57.482,17 TL
Vade sonu tutar: 2.057.482,17 TL

10 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 11

CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 59.172,82 TL
Vade sonu tutar: 2.059.172,82 TL

11 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 12

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 56.636,84 TL
Vade sonu tutar: 2.056.636,84 TL

12 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 13

Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 57.482,17 TL
Vade sonu tutar: 2.057.482,17 TL

13 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 59.253,35 TL
Vade sonu tutar: 2.059.253,35 TL

14 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 15

Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 59.855,33 TL
Vade sonu tutar: 2.059.855,33 TL

15 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 16

DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 65.386,36 TL
Vade sonu tutar: 2.065.386,36 TL

16 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 17

getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 58.984,28 TL
Vade sonu tutar: 2.058.984,28 TL

17 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 18

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 57.505,06 TL
Vade sonu tutar: 2.057.505,06 TL

18 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 19

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 60.756,16 TL
Vade sonu tutar: 2.060.756,16 TL

19 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 20

Hayat Finans
Kar payı oranı: %41,96
Aylık getiri: 60.698,30 TL
Vade sonu tutar: 2.060.698,30 TL

20 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 21

Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 60.032,88 TL
Vade sonu tutar: 2.060.032,88 TL

21 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 22

Vakıf Katılım
Kar payı oranı: %41
Aylık getiri: 60.169,46 TL
Vade sonu tutar: 2.060.169,46 TL

22 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 23

N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 62.019,88 TL
Vade sonu tutar: 2.062.019,88 TL

23 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 24

İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 56.416,44 TL
Vade sonu tutar: 2.056.416,44 TL

24 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 25

Ziraat Katılım
Kar payı oranı: %37
Aylık getiri: 44.206,33 TL
Vade sonu tutar: 2.044.206,33 TL

25 26
2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar - Resim: 26

Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 52.076,71 TL
Vade sonu tutar: 2.052.076,71 TL

26 26
mevduat faiz