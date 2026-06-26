2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Birikimini değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar “En yüksek faizi hangi banka veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını belirledi.
İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 61.479,45 TL
Vade sonu tutar: 2.061.479,45 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 54.716,91 TL
Vade sonu tutar: 2.054.716,91 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 60.032,88 TL
Vade sonu tutar: 2.060.032,88 TL
QNB
Faiz oranı: %44,25
Aylık getiri: 60.137,30 TL
Vade sonu tutar: 2.060.137,30 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 59.172,82 TL
Vade sonu tutar: 2.059.172,82 TL
ING
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 56.708,76 TL
Vade sonu tutar: 2.056.708,76 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %47
Aylık getiri: 50.976,40 TL
Vade sonu tutar: 2.050.976,40 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 57.482,17 TL
Vade sonu tutar: 2.057.482,17 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 59.172,82 TL
Vade sonu tutar: 2.059.172,82 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 56.636,84 TL
Vade sonu tutar: 2.056.636,84 TL
Anadolubank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 57.482,17 TL
Vade sonu tutar: 2.057.482,17 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %46
Aylık getiri: 59.253,35 TL
Vade sonu tutar: 2.059.253,35 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: %45,25
Aylık getiri: 59.855,33 TL
Vade sonu tutar: 2.059.855,33 TL
DenizBank
Faiz oranı: %44,5
Aylık getiri: 65.386,36 TL
Vade sonu tutar: 2.065.386,36 TL
getirfinans
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 58.984,28 TL
Vade sonu tutar: 2.058.984,28 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43,5
Aylık getiri: 57.505,06 TL
Vade sonu tutar: 2.057.505,06 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 60.756,16 TL
Vade sonu tutar: 2.060.756,16 TL
Hayat Finans
Kar payı oranı: %41,96
Aylık getiri: 60.698,30 TL
Vade sonu tutar: 2.060.698,30 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 60.032,88 TL
Vade sonu tutar: 2.060.032,88 TL
Vakıf Katılım
Kar payı oranı: %41
Aylık getiri: 60.169,46 TL
Vade sonu tutar: 2.060.169,46 TL
N Kolay
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 62.019,88 TL
Vade sonu tutar: 2.062.019,88 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 56.416,44 TL
Vade sonu tutar: 2.056.416,44 TL
Ziraat Katılım
Kar payı oranı: %37
Aylık getiri: 44.206,33 TL
Vade sonu tutar: 2.044.206,33 TL
Halkbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 52.076,71 TL
Vade sonu tutar: 2.052.076,71 TL