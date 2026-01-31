2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı! Hangi banka daha çok kazandırıyor?

Bankaların mevduat faizlerindeki rekabeti, birikim sahipleri için aylık kazancı neredeyse bir servete dönüştürdü. Peki, paranızı hangi bankaya yatırmalısınız? İşte kuruşu kuruşuna güncel kazanç listesi...

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Piyasalardaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları, bankaların mevduat faiz oranlarını rekabetçi seviyelerde tutmasına neden oluyor.

Özellikle yüksek tutarlı birikimi olan vatandaşlar için "hoş geldin faizleri" ve "tanışma oranları" cazip fırsatlar sunuyor.

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Hangi banka ne kadar veriyor?" sorusunun cevabı ise netleşti.

İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi:

Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 47.946,19 TL
Vade sonu tutar: 2.047.946,19 TL

Odea
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 53.482,10 TL
Vade sonu tutar: 2.053.482,10 TL

Fibabanka
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 63.148,98 TL
Vade sonu tutar: 2.063.148,98 TL

TEB – Türk Ekonomi Bankası
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 63.148,98 TL
Vade sonu tutar: 2.063.148,98 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 52.887,27 TL
Vade sonu tutar: 2.052.887,27 TL

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 56.834,08 TL
Vade sonu tutar: 2.056.834,08 TL

QNB
Faiz oranı: %42,75
Aylık getiri: 57.203,01 TL
Vade sonu tutar: 2.057.203,01 TL

HSBC
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 62.403,71 TL
Vade sonu tutar: 2.062.403,71 TL

getirfinans (günlük vadeli)
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 56.263,56 TL
Vade sonu tutar: 2.056.263,56 TL

ING
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 51.595,31 TL
Vade sonu tutar: 2.051.595,31 TL

DenizBank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 57.863,01 TL
Vade sonu tutar: 2.057.863,01 TL

Enpara.com
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 57.863,01 TL
Vade sonu tutar: 2.057.863,01 TL

Akbank
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 57.863,01 TL
Vade sonu tutar: 2.057.863,01 TL

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,99
Aylık getiri: 57.848,55 TL
Vade sonu tutar: 2.057.848,55 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 56.416,44 TL
Vade sonu tutar: 2.056.416,44 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %39
Aylık getiri: 56.416,44 TL
Vade sonu tutar: 2.056.416,44 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %37,5
Aylık getiri: 54.246,58 TL
Vade sonu tutar: 2.054.246,58 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 62.202,74 TL
Vade sonu tutar: 2.062.202,74 TL

Halkbank
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 54.969,86 TL
Vade sonu tutar: 2.054.969,86 TL

