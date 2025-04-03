2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları değişti. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişikliklere yol açtı. Faiz indirimi sonrası bankalar yeni oranlarını belirledi ve vadeli mevduatta en yüksek faiz veren bankalar yeniden şekillendi.

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 2

Özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar, hangi bankanın daha fazla kazanç sunduğunu merak ediyor. 2 milyon TL'lik birikimi olanlar için 32 günlük vadeli mevduat getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel rakamlar…

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 3

ODEA

Faiz Oranı  % 47,00

Net Kazanç  70.049 TL

Vade Sonu Tutar 2.070.049 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 68.558,9 TL

Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 5

FİBABANKA

Faiz Oranı %48

Net Kazanç 71.539,73 TL

Vade Sonu Tutar 2.071.539,73 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 6

ING 

Faiz Oranı %47

Net Kazanç 70.049,32 TL

Vade Sonu Tutar 2.070.049,32 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 68.558,9 TL

Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 8

YAPIKREDİ 

Faiz Oranı %45,5

Net Kazanç  67.813,7 TL

Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 67.068,49 TL

Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 10

ENPARA

Faiz Oranı %45

Net Kazanç 67.068,49 TL

Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 11

ON Plus

Faiz Oranı %44,5

Net Kazanç 66.323,29 TL

Vade Sonu Tutar 2.066.323,29 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %37

Net Kazanç  55.145,21 TL

Vade Sonu Tutar 2.055.145,21 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 13

AKBANK

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 68.558,9 TL

Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 14

HALKBANK

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 64.087,67 TL

Vade Sonu Tutar 2.064.087,67 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 15

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %38,5

Net Kazanç  57.380,82 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.380,82 TL

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2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor? - Resim: 16

VAKIFKATILIM

Faiz Oranı % 35,24

Net Kazanç 52.522 TL

Vade Sonu Tutar 2.052.522 TL

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