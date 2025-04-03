2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu! En yüksek mevduat oranını hangi banka veriyor?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları değişti. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişikliklere yol açtı. Faiz indirimi sonrası bankalar yeni oranlarını belirledi ve vadeli mevduatta en yüksek faiz veren bankalar yeniden şekillendi.
Özellikle yüksek birikimi olan yatırımcılar, hangi bankanın daha fazla kazanç sunduğunu merak ediyor. 2 milyon TL'lik birikimi olanlar için 32 günlük vadeli mevduat getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel rakamlar…
ODEA
Faiz Oranı % 47,00
Net Kazanç 70.049 TL
Vade Sonu Tutar 2.070.049 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 68.558,9 TL
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %48
Net Kazanç 71.539,73 TL
Vade Sonu Tutar 2.071.539,73 TL
ING
Faiz Oranı %47
Net Kazanç 70.049,32 TL
Vade Sonu Tutar 2.070.049,32 TL
TEB
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 68.558,9 TL
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %45,5
Net Kazanç 67.813,7 TL
Vade Sonu Tutar 2.067.813,7 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 67.068,49 TL
Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL
ENPARA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 67.068,49 TL
Vade Sonu Tutar 2.067.068,49 TL
ON Plus
Faiz Oranı %44,5
Net Kazanç 66.323,29 TL
Vade Sonu Tutar 2.066.323,29 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %37
Net Kazanç 55.145,21 TL
Vade Sonu Tutar 2.055.145,21 TL
AKBANK
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 68.558,9 TL
Vade Sonu Tutar 2.068.558,9 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %43
Net Kazanç 64.087,67 TL
Vade Sonu Tutar 2.064.087,67 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %38,5
Net Kazanç 57.380,82 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.380,82 TL
VAKIFKATILIM
Faiz Oranı % 35,24
Net Kazanç 52.522 TL
Vade Sonu Tutar 2.052.522 TL